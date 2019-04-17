Финансы
Официальный курс евро снизился до 72,24 рубляГазета.Ru вчера в 09:14
Официальный курс евро на пятницу, 19 апреля, снизился на 11,62 копейки, составив 72,244 рубля. Это следует из данных Банка России. Курс доллара увеличился на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля.
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Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией, который должен был поступить еще в марте, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
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Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам России
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Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
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Финансы
На российский рынок напала лень
Российский фондовый рынок в пятницу торговался в одиночестве, в США и Европе сегодня выходные дни (Страстная пятница).
Обновлено в 12:39
Политика
Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины
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Обновлено в 17:00
Экономика
Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России
Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Политика
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Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Путешествия
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В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета
Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал странный жест после проигранного матча с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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