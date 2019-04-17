Финансы
Официальный курс евро снизился до 72,24 рубляГазета.Ru вчера в 09:14
Официальный курс евро на пятницу, 19 апреля, снизился на 11,62 копейки, составив 72,244 рубля. Это следует из данных Банка России. Курс доллара увеличился на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню
Profinance.ru17 апреля в 05:20
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Происшествия
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Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
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Игры
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Журналист Эйнсли Боуден сообщил, что новая консоль Microsoft — Xbox Anaconda — будет прогрессивнее PlayStation 5.
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Авто
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Происшествия
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Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
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Синоптики пообещали Москве потепление до +25
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Обновлено в 08:17
Общество
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Обновлено в 06:00
Общество
В Астрахани сообщают о массовых избиениях заключенных
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Обновлено в 07:34
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Обновлено в 09:16
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В центре Москвы полицейский открыл стрельбу
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Авто
«Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту
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Обновлено в 07:54
Экономика
Власти поддержат «Группу ГАЗ», заявил Козак
Правительство России будет оказывать необходимую поддержку "Группе ГАЗ", но в пределах разумного, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Авто
Стала известна дата премьеры нового Land Rover Defender
Ранее стало известно, что Land Rover Defender новой генерации станет самым проходимым внедорожником в истории бренда.
Обновлено в 05:40
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СМИ назвали возможную причину смерти Цывиной
Ранее актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть Цывиной. Цывина скончалась 18 апреля на 56-м году жизни.
Обновлено в 07:52
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
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Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08