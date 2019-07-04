Финансы
Официальный курс евро снизился до 71,54 рубляРИА Новости 09:23
Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Экономика
ВТБ планирует привлекать частных инвесторов на рынок арендного жилья РФ
Напомним, что ДОМ.РФ и ВТБ сотрудничают в рамках развития рынка арендного жилья с 2016 года.
Обновлено в 08:46
Игры
Magic The Gathering: Arena — «Базовый Выпуск 2020» уже доступен
Обновление добавило в игру не только «Базовый Выпуск 2020», но и целый ряд нововведений.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Кино
Опубликованы первые кадры нового сериала Netflix о Дракуле
Стриминговый сервис Netflix разместил фото нового сериала о вампире Дракуле. Главную роль в проекте исполнил датских актер Клас Банг.
Обновлено в 10:42
Футбол
4 июля «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
4 июля 2019 года в заключительном матче Кубка Париматч Премьер "Краснодар" встретится с московским "Спартаком".
Обновлено вчера в 07:38
Общество
В России хотят запретить мобильные телефоны в школах
В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Общество
Ученый назвал возможную причину массовой гибели пчел в Удмуртии
Массовая гибель пчел в четырех районах Удмуртии могла произойти из-за применения средств защиты растений в сельском хозяйстве.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Кино
Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег
Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.
Обновлено в 09:46
Политика
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Экономика
Бизнес ФРГ на треть нарастил инвестиции в экономику России в 2019 году
Немецкие компании направили 1,76 млрд евро чистых прямых инвестиций в экономику России за I квартал 2019 года.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Авто
Нейросеть поможет найти неэкологичные автомобили в России
Обновлено в 00:59
Общество
В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка
В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
Обновлено в 07:35
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Общество
В Исландии ввели бесполые фамилии
Парламент Исландии утвердил Закон о гендерной автономии, разрешающий гражданам давать детям или менять фамилию на бесполую, сообщает Iceland Rewiew.
Обновлено в 06:37
Религия
Максим Фадеев хочет восстановить сгоревший храм в Кургане
Продюсер Максим Фадеев заявил в своем Инстаграме, что хочет восстановить Чимеевский храм, который сгорел третьего июля в Курганской области.
Обновлено в 10:02
Политика
Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с Россией
Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, в правительстве РФ говорили, что справедливое урегулирование судебных споров между Газпромом и Нафтогазом - одно из главных условий для возобновления Россией транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале
Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Apple может отказаться от клавиатуры-«бабочки» на MacBook
Компания Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook.
Обновлено в 07:55
Общество
Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек
Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47