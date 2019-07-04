Финансы

Официальный курс евро снизился до 71,54 рубляРИА Новости 09:23

Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля

РИА Новости09:23

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 63,4013 руб

Финмаркет08:56

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 63,40 рубля

ПРАЙМ08:56

Официальный курс доллара снизился на 9 копеек, евро — на 6 копеек

Банки.ру08:58

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru09:00

Банк России на 5 июля понизил курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 71.5420 руб., курс доллара США - более чем на 9 копеек до 63.4013 руб

АК&М09:20
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Авто

«Старая» Opel Astra получила рестайлинг

Обновлено в 04:54
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Здоровье

Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой

Обновлено в 10:09
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Авто

Ferrari анонсирует выход гибридного SF90 Stradale

Итальянская марка готовит к запуску новый суперкар Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 01:46
Происшествия

СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве

Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Кадры с места происшествия также появились в Twitter-аккаунте радиостанции Москва FM.
Обновлено в 08:55
Авто

Chevrolet готовит внедорожный минивэн на базе китайского Baojun RM-5

Компания General Motors совместно с автогигантом SAIC готовит к дебюту новый внедорожный компактвэн Baojun RM-5.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси

Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
Обновлено в 07:52
Общество

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Авто

Renault начала продажи купе-кроссовера Renault Arkana в России

Сегодня, 5 июля, в России официально стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana отечественной сборки.
Обновлено в 15:13
Футбол

Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи".
Обновлено в 13:11
Политика

Россия предоставила временное убежище семье из Германии

Обновлено в 11:14
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Индии покойник ожил на похоронах

Обновлено в 10:29
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Обновлено в 15:12
Политика

Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой

Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа

Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей

Обновлено вчера в 05:12
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке

Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Происшествия

После смертельного салюта в Минске задержали россиян

Обновлено в 12:38
Авто

Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla

В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено в 05:21
Политика

Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю

Российский лидер отметил, что говорил об этом и в Ватикане и во время встреч с президентом и премьер-министром Италии.
Обновлено в 14:43
Игры

Установка Shenmue III потребует 100 Гбайт свободного места на диске

Deep Silver и Ys Net опубликовали системные требования приключенческой игры Shenmue III, которые на первый взгляд кажутся слегка завышенными.
Обновлено в 12:41
Общество

В России разработали плацкарт без «боковушек»

В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для расширения территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Пара пришла на свадьбу близкого друга семьи, рэпера T-killah. Настоящее имя – Александр Тарасов.
Обновлено в 13:08
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