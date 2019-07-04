Финансы

Официальный курс евро снизился до 71,54 рубляРИА Новости 09:23

Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.
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Центробанк снизил курсы доллара и евро

Пенза-Пресс10:34

Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля

РИА Новости09:23

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 63,40 рубля

ПРАЙМ08:56

ЦБ снизил на 5 июля курс доллара до 63,4 рубля

ТАСС08:57

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 63,4 рубля

Банки.ру07:58

Курс доллара снизился на девять копеек

News.ru04:50

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 11:30 мск 4 июля составил 63,4013 руб

Финмаркет05:05
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Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
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В ГД внесен законопроект о компенсации советских вкладов

В Госдуму внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года.
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Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
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Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Крымом

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду, 3 июля, над Крымом проводили разведку стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
Обновлено в 11:28
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
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Путин встретился с папой Римским

Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.
Обновлено в 09:53
Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
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Украинский футболист оскорбил россиян перед матчем с «Краснодаром-2»

Обновлено в 11:16
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Мужчина умер после того, как выпил литр пива

Обновлено в 08:09
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
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Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
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Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
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Наука

33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство

Обновлено в 06:00
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Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100

Министерство здравоохранения объяснило желание приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, а не российский Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 08:36
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Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
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Минобороны обнародовало список погибших подводников

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Минтранс предложил Чехии отложить вопрос о перелетах до осени

Минтранс предложил властям Чехии перенести окончательное решение связанных с взаимным авиасообщением проблем на сентябрь — конец летнего сезона.
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Политика

Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии

МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
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Авто

Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.
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Компания Lotus наконец официально представила название для своего совершенно нового гиперкара — Evija.
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Экономика

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

X5 Retail Group и один из крупнейших российских производителей вина "Абрау-Дюрсо" договорились о развитии бренда "Русская лоза" путем создания совместного предприятия, которое обеспечит управление товарным знаком.
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К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости.
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Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе

Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
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У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
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Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
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Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
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