Финансы
Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости вчера в 06:15
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Технологии
При тесте электронного голосования в МГД зафиксировали атаки хакеров
Незапланированные атаки хакеров наблюдаются во время теста системы электронного голосования, который проходит в Москве во вторник, но система работает штатно, рассказал журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика
Госдума отказалась направлять средства ФНБ на поддержку экспорта
Представитель СП РФ Игорь Прокопенко, замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета, сообщил, что норма о возможности направлять средства ФНБ на предоставление экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП не поддерживается.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Космос
Цель — Луна: владелец «Тетриса» хочет построить лунный космодром
Хэнк Роджерс, который в своё время лицензировал игру «Тетрис», заявил о намерении построить перевалочную базу на Луне.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Политика
Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец» во Владикавказе
Президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе.
Обновлено в 05:35
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Футбол
Кононов высказался о сопернике «Спартака» в квалификации ЛЕ
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 06:21
Музыка
Ольга Бузова записала хит в стиле 90-х
Поклонники певицы отметили, что песня звучит в стиле 90-х, под нее так и хочется танцевать.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Происшествия
У берегов Италии упал в море вертолет с россиянами
Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. По данным зарубежных СМИ, вертолет упал в воду в 10 км от берега.
Обновлено в 07:59
Спорт
Малютин выиграл бронзу ЧМ на дистанции 200 метров вольным стилем
Российский пловец Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу.
Обновлено в 07:17
Общество
Госдума обсудит сроки завершения «дачной амнистии»
Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Общество
Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Общество
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено 21 июля в 14:58
Общество
В Магаданской области выпал снег
Снег выпал в трех районах Магаданской области во вторник ночью, сообщили ТАСС в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика
Предпринимателей защитят от необоснованного ареста
Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Обновлено в 06:08
Футбол
Футболисту Марезу могут запретить въезд на территорию Египта
Футболисту сборной Алжира и "Манчестер Сити" Рияду Марезу могут запретить въезд на территорию Египта, сообщает Awarenessng.com.
Обновлено в 05:15
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Пока человек жив, есть шанс, что он изменится
В Кузбассе стартовал проект «Профилактика смертности от острых отравлений наркотическими средствами».
Обновлено в 01:08
Политика
В Литве назвали белорусскую АЭС «главной угрозой» для Европы
Обновлено в 07:22
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты
Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Самолёт Azur Air, летевший в Москву, вернулся в Анталью
Пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Москву, после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 05:28
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49