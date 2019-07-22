Финансы

Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости 22 июля в 06:15

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ РФ чуть понизил официальный курс доллара, евро потерял больше

Росбалт07:28

Банк России снизил курс доллара до 63,12 рубля

ТАСС05:35

ЦБ РФ установил курс валют на 24 июля

Телеканал 360°вчера в 08:31

Официальный курс евро снизился до 70,32 рубля

РИА Новости05:54

Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 63,13 рубля

Московский Комсомолецвчера в 22:56

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 июля в размере 63,1162 руб

Финмаркет05:31

Курсы валют ЦБ РФ на 24 июля: 63,1162 руб/доллар США и 70,3241 руб/евро

SIA.ru07:00
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Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено в 15:47
Происшествия

К Дмитрию Гудкову пришли с обыском

У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:33
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Спорт

Ласицкене выиграла чемпионат России

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России в Чебоксарах.
Обновлено в 13:27
Экономика

Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения

Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено 22 июля в 01:52
Футбол

Сборная России по пляжному футболу обыграла швейцарцев в отборе на ЧМ-2019

Сборная России по пляжному футболу крупно обыграла команду Швейцарии в матче квалификации к чемпионату мира 2019 года.
Обновлено в 14:14
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Здоровье

«Активные граждане» выбрали лучших московских докторов

Обновлено в 01:43
Политика

Борис Джонсон начал формирование нового правительства Великобритании

Борис Джонсон, ставший сегодня премьер-министром Великобритании, начал формирование своего правительства и уже произвел несколько назначений.
Обновлено в 14:28
Политика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Политика

Экс-министр американских ВВС прокомментировал маневры секретного челнока

Бывший министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности, который прошёл в Аспене (штат Колорадо) с 17 по 20 июля, заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.
Обновлено в 14:47
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Обновлено в 12:17
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
Обновлено в 09:06
Политика

ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии

Обновлено в 15:04
Футбол

Кангва не поможет «Арсеналу» в матче с «Нефтчи»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» рассказал о состоянии своей команды.
Обновлено в 10:38
Музыка

Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 17:02
Политика

Украина задумала расширить санкции против России

Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3

Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Технологии

Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram

Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Путин прокомментировал смертельный пожар в детском лагере

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, которые погибли в ходе пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:45
Гаджеты

«Связной» рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов

В первом полугодии средняя цена смартфона с двойной камерой составила 23 250 рублей.
Обновлено в 04:42
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