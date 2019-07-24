Финансы
Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости 22 июля в 06:15
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 63,13 рубля
Московский Комсомолецвчера в 22:56
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Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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Обновлено в 08:35
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Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
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Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
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Китайская компания The9 Ltd в ходе закрытого ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты) блокчейн-проекта Telegram Павла Дурова в 2018 году инвестировала в него $2 млн.
Обновлено в 09:18
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Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
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Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
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В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
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Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
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Ковач: «„Бавария“ сделает все, чтобы переход Сане состоялся»
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«Яндекс» судится с владельцем бренда шоколадной пасты Alisa
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Суд рассмотрит дело экс-министра финансов Подмосковья 6 августа
Басманный районный суд Москвы 6 августа рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает агентство «Москва».
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