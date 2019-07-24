Финансы

Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости 22 июля в 06:15

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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