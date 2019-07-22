Финансы
Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости 06:15
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Политика
В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко
По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Авто
Появились первые изображения BMW 5-Series
Рестайлинговая версия BMW G5 5-Series в настоящее время проходит испытания.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Политика
Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине
Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Грузинские военные ответили на заявления России
Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:49
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Авто
За полгода в России стало на 74 автодилера меньше
В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Кроме этого, по 4 дилера «потеряли» УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.
Обновлено в 05:44
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Жена Олега Газманова трогательно поздравила его с 68-летием
Народный артист Российской Федерации Олег Газманов сегодня празднует 68-летие.
Обновлено в 07:34
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
Обновлено в 06:42
Политика
Пушков оценил итоги выборов в Раду
Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.
Обновлено в 03:57
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Спорт
Коляда женился на венгерской фигуристке
Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
Обновлено в 00:47
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Обновлено в 07:11
Единоборства
Группа Red Hot Chili Peppers выступит на турнире UFC с участием Нурмагомедова
Red Hot Chili Peppers могут выступить в Абу-Даби. Речь идет о концерте для турнира UFC 242.
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Авто
Производитель багги построил реплику лунного ровера
Реплику лунного ровера сотрудники Polaris Industries построили в сотрудничестве с Ракетно-космическим центром, расположенным в Хантсвилле, штат Алабама.
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Политика
Медведев: вопросы продовольственной безопасности в целом решены
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в целом по стране задачи продовольственной безопасности решены.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13