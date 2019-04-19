Курсы доллара и евро понизилисьПенза-Пресс 19 апреля в 10:41

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Экономика Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

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Происшествия Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки В китайском аэропорту Чэнду совершил вынужденную посадку самолет компании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, передает "Интерфакс".

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