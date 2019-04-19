Финансы
Курсы доллара и евро понизилисьПенза-Пресс 19 апреля в 10:41
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Футбол
Кононов – о ситуации с Гулиевым: «Добро всегда побеждает зло»
Могу сказать, что добро всегда побеждает зло.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»
Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь
Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 08:23
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах
«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин не смог посмотреть дебаты Зеленского и Порошенко
Президент РФ Владимир Путин не смог посмотреть дебаты Петра Порошекно и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Сторонник Зеленского высказался о возможности закончить войну в Донбассе
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказался на тему окончания войны в Донбассе.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Интернет
Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица
Новый сервис в облаке «Яндекса» «Яндекс» запустил на своей облачной платформе «Яндекс.облако» сервис Yandex Vision.
Обновлено в 08:07
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Политика
В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Общество
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки
В китайском аэропорту Чэнду совершил вынужденную посадку самолет компании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:29
Политика
В Госдуме задумались о признании президентских выборов на Украине
Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Энергетика
Ситуация с качеством нефти из России улучшается, заявили в Белоруссии
Ситуация с качеством российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба", постепенно улучшается, показатель примеси хлоридов снижается, сообщил в воскресенье генеральный директор оператора нефтепровода - предприятия "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко.
Обновлено вчера в 08:44
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Медики рассказали об опасности для здоровья избытка витаминов
Избыток в организме витаминов может представлять не меньшую опасность для здоровья, чем их нехватка, повышая риск развития различных болезней.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Смартфоны Meizu подешевели на треть
Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.
Обновлено в 04:37