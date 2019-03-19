Финансы

Евро впервые с июля упал ниже 73 рублейГосударственные Вести вчера в 10:23

В понедельник днем евро упал ниже 73 рублей впервые с 31 июля прошлого года. Доллар торговался на уровне 64,34 рубля. Он опустился на 48 копеек к уровню закрытия предыдущего торгового дня.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:24

Рубль на старте торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:57

Рубль вновь обновил максимумы. Пора ли покупать валюту?

BFM.ruвчера в 23:01

Рубль дешевеет в начале торгов

Банки.ру03:18

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Евро упал ниже 73 рублей впервые с 31 июля

Интерфаксвчера в 08:11

Курс доллара опустился

Smolnarod.ru17 марта в 02:06
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Назарбаев назвал своего преемника

Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Десятки Су-35 отправятся в Египет

Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Ставропольские следователи проверяют видео драки судьи с полицейскими

Обновлено в 10:30
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
Обновлено в 10:06
Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Обновлено в 11:03
Политика

Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова

Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:26
Общество

Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере

Обновлено в 05:49
Кино

Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»

Обновлено в 09:26
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина фразой «С днём рождения, Хрю»

Сегодня, 19 марта, футболист Александр Кокорин отмечает 28-й день рождения. Никаких торжеств в СИЗО по этому поводу не будет.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы

В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Авто

Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне

По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Энергетика

Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС

«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Политика

Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии

Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.
Обновлено в 09:56
Здоровье

В Институте им. Склифосовского делают уникальные операции гамма-ножом

Сама операция длится всего около часа, долгой реабилитации не требует. А главное всё проходит без крови и боли.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Футбол

Испанский реабилитолог присоединился к «Ростову»

Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Проверку в дата-центре биржи Петербурга объяснили картельным сговором

По данным собеседников агентства, правоохранители проводят проверку из-за поступления данных о картельном сговоре.
Обновлено в 10:39
Политика

Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Сирийский солдат расписал стены в бывшем тоннеле боевиков

В пригороде Дамаска сирийский солдат создал галерею искусства в бывшем тоннеле боевиков.
Обновлено в 01:55
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Политика

Матвиенко рассказала об обмене парламентскими делегациями России и США

Председатель Совфеда ФС России Валентина Матвиенко заявила о невозможности работы парламентских делегаций Москвы и Вашингтона в сложившейся ситуации.
Обновлено в 10:10
Политика

В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму

Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.
Обновлено в 09:30
Общество

Свинку Пеппу обвинили в сексизме

Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.
Обновлено в 08:40
Общество

70-летний юбилей Матвиенко отпразднуют за счет бюджета Петербурга

Комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал на портале госзакупок конкурс на проведение мероприятий фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга" на 2019 год стоимостью 20 млн. рублей.
Обновлено в 10:05
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