Финансы
Евро впервые с июля упал ниже 73 рублейГосударственные Вести вчера в 10:23
В понедельник днем евро упал ниже 73 рублей впервые с 31 июля прошлого года. Доллар торговался на уровне 64,34 рубля. Он опустился на 48 копеек к уровню закрытия предыдущего торгового дня.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
Назарбаев назвал своего преемника
Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Десятки Су-35 отправятся в Египет
Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
Обновлено в 10:06
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Обновлено в 11:03
Политика
Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова
Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:26
Кино
Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:26
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина фразой «С днём рождения, Хрю»
Сегодня, 19 марта, футболист Александр Кокорин отмечает 28-й день рождения. Никаких торжеств в СИЗО по этому поводу не будет.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком
На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы
В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Авто
Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне
По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Энергетика
Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС
«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Политика
Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии
Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.
Обновлено в 09:56
Здоровье
В Институте им. Склифосовского делают уникальные операции гамма-ножом
Сама операция длится всего около часа, долгой реабилитации не требует. А главное всё проходит без крови и боли.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Футбол
Испанский реабилитолог присоединился к «Ростову»
Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Проверку в дата-центре биржи Петербурга объяснили картельным сговором
По данным собеседников агентства, правоохранители проводят проверку из-за поступления данных о картельном сговоре.
Обновлено в 10:39
Политика
Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Сирийский солдат расписал стены в бывшем тоннеле боевиков
В пригороде Дамаска сирийский солдат создал галерею искусства в бывшем тоннеле боевиков.
Обновлено в 01:55
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Политика
Матвиенко рассказала об обмене парламентскими делегациями России и США
Председатель Совфеда ФС России Валентина Матвиенко заявила о невозможности работы парламентских делегаций Москвы и Вашингтона в сложившейся ситуации.
Обновлено в 10:10
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму
Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.
Обновлено в 09:30
Общество
Свинку Пеппу обвинили в сексизме
Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.
Обновлено в 08:40
Общество
70-летний юбилей Матвиенко отпразднуют за счет бюджета Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал на портале госзакупок конкурс на проведение мероприятий фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга" на 2019 год стоимостью 20 млн. рублей.
Обновлено в 10:05