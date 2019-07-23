Финансы
Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 63,13 рубляМосковский Комсомолец 23 июля в 22:56
Стоимость рассчитываемой по курсам ЦБ РФ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,5067 рубля.
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По официальному курсу ЦБ РФ доллар и евро снизились на 1 и 31 копейки соответственно
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