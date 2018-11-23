Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 74,94 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 74,94 рубляРИА Новости04:59
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13,37 копейки, до 74,9385 рубля, курс доллара увеличился на 5,97 копейки, до 65,6664 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости04:59
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Финансы
В 2019 году Украина отдаст кредиторам более $15 млрд
В 2019 году Украина потратит на возврат долгов более $15 млрд, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время брифинга, сообщило 23 ноября информационное агентство УНН.
Обновлено в 06:09
Финансы
Вклад «Мечты» стал рекордным по популярности в ноябре
По итогам первой недели после запуска каждый второй вклад, открытый в ноябре в Московском кредитном банке, стал вкладом «Мечты».
Обновлено в 06:00
Финансы
Правительство РФ дополнило список банков-агентов по продаже ОФЗ
Согласно документу, кроме ВТБ и Сбербанка, которые ранее занимались продажей облигаций федерального займа населению, Минфину поручено заключить государственный контракт по размещению и выкупу ОФЗ также с Промсвязьбанком и Почта Банком.
Обновлено в 05:35
Финансы
Госдума поддержала идею убрать с улиц электротабло с курсами валют
Комитет Государственной Думы РФ поддержал инициативу убрать с городских улиц электронные табло с курсами валют.
Обновлено в 04:10
Финансы
Прогноз стоимости барреля Brent на I квартал 2019 года понижен до $71
Прогноз инфляции в США на 2019 год был пересмотрен на 0.5 пп вверх, до 2.4% г/г.
Обновлено в 02:51
Финансы
Рубль довольно уверенно настроился на рост
Стоит отметить, что рубль довольно уверенно настроился на рост, игнорировав снижение цен на нефть.
Обновлено в 05:03
Финансы
В 2018 году активы страховых компаний Казахстана выросли на 7%
По состоянию на 1 ноября 2018 года активы страховых организаций Казахстана составили 990,4 млрд тенге ($2,7 млрд), что на 7% больше, чем 1 января 2018 года, сообщили 23 ноября в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено в 02:10
Финансы
Белорусский банк решил присоединиться к российскому аналогу SWIFT
22 ноября 2018 года стало известно о решении ОАО «Белгазпромбанк» присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, которая является российским аналогом SWIFT.
Обновлено в 02:25
Финансы
Алексей Кудрин увидел риски при переходе на взаиморасчеты в рублях
По мнению эксперта и председатель Счетной палаты Алексея Кудрина, перевод торговых операций на российские рубли и другие национальные валюты в рамках Евразийского экономического союза несут в себе определенные риски.
Обновлено в 02:23
Финансы
Международные резервы России за неделю уменьшились на $2,2 млрд
Уменьшение объема резервов произошло в результате отрицательной переоценки.
Обновлено вчера в 13:37
Финансы
Кредиторы наступают на «Сибмост»
Все исковые заявления против должника суд может рассмотреть одновременно Кредиторы «Сибмоста» попросили объединить в одно производство около 90 заявлений о признании мостостроительной компании банкротом и рассмотреть их совместно.
Обновлено вчера в 21:23
Финансы
Киев построит скоростной транспортный коридор за счет Всемирного банка
Всемирный банк выделит Киеву порядка $1 млн на разработку проекта строительства коридора для высокоскоростного транспортного сообщения центра украинской столицы с жилым массивом «Вигуровщина-Троещина», заявила глава Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен, сообщает 22 ноября УНИАН.
Обновлено вчера в 11:43
Финансы
Выдача кредитов населению Курской области выросла на треть
За девять месяцев 2018 года жителям Курской области было выдано 50 млрд руб. кредитов — на 35,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 06:28
Финансы
Во Вьетнаме начался бум на рынке облигаций
В интервью изданию VNExpress экономист Нгуен Чи Хиеу заявил, что подобный бум на рынке облигаций объясняется тем, что таким образам банки реструктуризируют свой капитал в соответствии с государственными требованиями по обеспечению безопасности кредитования ввиду роста спроса на кредиты.
Обновлено вчера в 13:37
Финансы
Прогноз результатов «Тинькофф банка» за 3К18 по МСФО: прибыль вырастет на 34%
По нашему прогнозу, прибыль вырастет на 34% г/г при сильном ROE на уровне 73,6% на фоне сильного роста кредитного портфеля и увеличения объемов транзакционного бизнеса.
Обновлено в 05:51