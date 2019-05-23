Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизилсяГазета.Ru вчера в 05:26
Официальный курс евро на пятницу, 24 мая, уменьшился на 0,58 коп. и составил 71,8369 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
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Официальный курс доллара вырос на 8 копеек, евро подешевел менее чем на копейку
Банки.рувчера в 05:20
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Политика
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года
По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
На последнем звонке в Омске на выпускников рухнула штукатурка
Как сообщили в Следственном комитете, штукатурка упала с потолка школы № 147 на концерте в честь последнего звонка.
Обновлено в 02:11
Общество
Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе
БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги
В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Экономика
Чистая прибыль МОЭСК в I квартале по МСФО выросла на 5,5%
Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2019 года составила 3,611 миллиарда рублей, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 07:29
Политика
КНДР отказалась вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова
Северная Корея не будет вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова, пока американская сторона не изменит подход к выстраиванию отношений с КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на официального представителя МИД Северной Кореи.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Политика
Украинские депутаты оспорили роспуск Рады в Конституционном суде
Депутаты Верховной рады Украины оспорили указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва и проведении внеочередных выборов в парламент 21 июля.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена
Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена, сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.
Обновлено в 07:48
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Пулкове женщина упала с трапа самолета
В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Космос
На Нотр-Даме предложили установить памятник ракете, доставившей американцев на Луну
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%
Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве
Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
Обновлено в 07:35
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Саратове в реабилитационном центре удерживали людей
В Саратове следователи пресекли деятельность центра, в котором принудительно удерживали людей.
Обновлено в 06:45
Хоккей
Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии
Обновлено в 04:55
Футбол
Глушаков опубликовал мем про «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52