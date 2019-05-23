Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизилсяГазета.Ru вчера в 05:26

Официальный курс евро на пятницу, 24 мая, уменьшился на 0,58 коп. и составил 71,8369 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
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ЦБ РФ установил курс евро с 25 мая в размере 72,3186 руб

Финмаркет05:39

ЦБ РФ повысил на 25-27 мая курс доллара до 64,61 рубля

ТАСС05:51

Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 48 коп

Urbc.Ru06:47

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 72,32 рубля

РИА Новости06:07

Банк России на 25 мая повысил курс евро к рублю более чем на 48 копеек до 72.3186 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 64.6106 руб

АК&М06:01

Официальный курс евро на пятницу снизился

Газета.Ruвчера в 05:26

Официальный курс доллара вырос на 8 копеек, евро подешевел менее чем на копейку

Банки.рувчера в 05:20
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Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

На последнем звонке в Омске на выпускников рухнула штукатурка

Как сообщили в Следственном комитете, штукатурка упала с потолка школы № 147 на концерте в честь последнего звонка.
Обновлено в 02:11
Общество

Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе

БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги

В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Подмосковье скорая столкнулась с грузовиком и легковушкой

Обновлено в 07:55
Происшествия

Подозреваемого в пытках полицейского-«медиагероя» отправили в СИЗО

Обновлено в 04:54
Экономика

Чистая прибыль МОЭСК в I квартале по МСФО выросла на 5,5%

Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2019 года составила 3,611 миллиарда рублей, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 07:29
Политика

КНДР отказалась вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова

Северная Корея не будет вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова, пока американская сторона не изменит подход к выстраиванию отношений с КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на официального представителя МИД Северной Кореи.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам

Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Политика

Украинские депутаты оспорили роспуск Рады в Конституционном суде

Депутаты Верховной рады Украины оспорили указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва и проведении внеочередных выборов в парламент 21 июля.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена

Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена, сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.
Обновлено в 07:48
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Пулкове женщина упала с трапа самолета

В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Космос

На Нотр-Даме предложили установить памятник ракете, доставившей американцев на Луну

Обновлено вчера в 11:24
Экономика

РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%

Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Политика

Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве

Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
Обновлено в 07:35
Авто

Hyundai Solaris стал самым распространенным автомобилем в столице

Обновлено в 07:11
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Обновлено в 03:25
Общество

Минпросвещения отреагировало на флешмоб школьников во Владивостоке

Обновлено в 08:11
Происшествия

В Саратове в реабилитационном центре удерживали людей

В Саратове следователи пресекли деятельность центра, в котором принудительно удерживали людей.
Обновлено в 06:45
Хоккей

Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»

Обновлено в 07:19
Происшествия

В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии

Обновлено в 04:55
Футбол

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
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