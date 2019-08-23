Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 21 копейкуРИА Новости 05:57
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 20,69 копейки - до 72,6243 рубля, курс доллара уменьшился на 1,5 копейки - до 65,6046 рубля, следует из данных Банка России.
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Сотрудники фирмы предлагали гражданам участвовать в электронных биржевых торгах Башкирские полицейские раскрыли мошенничество под видом финансовых сделок на бирже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат
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Обновлено вчера в 12:15
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Обновлено в 01:55
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали врачей в зал суда
Помощь понадобилась обвиняемому в шпионаже Полу Уилану - ему стало плохо.
Обновлено в 07:07
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Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
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Политика
Песков прокомментировал заявление Горбачева об аварии в Чернобыле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможной дезинформацию Кремля относительно радиационного фона, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:41
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по данным Forbes
Обновлено вчера в 03:23
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
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У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест 24-летнего Павла Устинова
Устинов, который отслужил во внутренних войсках, по версии следствия вывихнул плечо росгвардейцу на акции 3 августа на Пушкинской площади.
Обновлено в 00:03
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В Чечне откроют самую большую мечеть в Европе
23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.
Обновлено вчера в 17:12
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Зидан высказался о возможном трансфере Неймара в «Реал»
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ФСК увеличил чистую прибыль на 24,6% по МСФО
Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
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Логинов сделал заявление о конфликте с СБР. Он не сдастся
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Обновлено в 05:45
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43