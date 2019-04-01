Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,5 рубляРИА Новости 07:43
Официальный курс евро на вторник вырос на 77,37 копейки - до 73,4967 рубля, курс доллара - на 68,29 копейки, до 65,4176 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине
На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
«Русал» возобновил поставки алюминия в США
«Русал» в полном объеме восстановил поставки первичного алюминия на рынки США и Европы, заявил в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме гендиректор компании Евгений Никитин.
Обновлено в 05:32
Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси
Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Важное за сутки
В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы
Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Спорт
Мустафина отказалась от выступления на чемпионате Европы
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Политика
Рогозин заявил о нехватке средств на метановый двигатель
Ракетный двигатель, работающий на метановом топливе, можно создать за два-три года, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Два военных корабля НАТО — фрегат ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» — прибыли в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после проведения на Украине президентских выборов.
Обновлено в 04:49
Музыка
Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля
Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей
Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт
Как стало известно в субботу, 30 марта, лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт.
Обновлено 30 марта в 06:52
Политика
Порошенко заявил, что будет бороться за пост президента
Действующий президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что намерен бороться за победу во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 06:09
Экономика
Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Совбез назвал глобальное потепление одной из угроз безопасности России
Скорость повышения температуры воздуха в России за последние 40 лет превысила общемировой тренд в 2,5 раза, сообщил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Наука
Вместо котельных и электричества. Псковские ученые создали автономный «двигатель будущего»
Сжигание мусора без выбросов По словам Лукьянова, автономный модуль жизнеобеспечения может дать не только тепло, воду и свет.
Обновлено в 01:00
Экономика
Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей
Минэкономики России подготовило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли сроком на шесть лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:08
Общество
На Киркорова пожаловались в ЕСПЧ
Обновлено в 07:29
Культура
«Записки сумасшедшего» прочтут во Дворце книги
Перформанс-читку «Записок сумасшедшего» устроит руководитель театра «Абсурдус» Павел Солдатов.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44