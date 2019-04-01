Официальный курс евро на вторник вырос до 73,5 рубляРИА Новости 07:43

Официальный курс евро на вторник вырос на 77,37 копейки - до 73,4967 рубля, курс доллара - на 68,29 копейки, до 65,4176 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,5 рубля

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