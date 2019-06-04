Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,22 рубляРИА Новости вчера в 06:59
Официальный курс евро на вторник вырос на 37,44 копейки - до 73,218 рубля, курс доллара увеличился на 17,13 копейки - до 65,5547 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Обновлено в 16:07
Политика
Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций
Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Авто
Новый электромобиль Honda e появится на фестивале скорости в Гудвуде
Honda подтвердила, что ее новый электрический автомобиль Honda e впервые выйдет в свет в Великобритании на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено в 11:56
Общество
Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США
Герцогиня Кейт Миддлтон присутствовала на встрече американского президента Дональда Трампа, которая проходила в Букингемском дворце.
Обновлено в 05:32
Политика
Офис Зеленского назвал причину сноса бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми
Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Спорт
Анна и Сергей Семак снова женятся
Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено в 13:55
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Кино
Как Роберт Паттинсон стал Бэтменом
Уиллем Дэфо и Роберт Паттинсон в Каннах Официально о назначении Паттинсона на роль стало известно в пятницу, 31 мая, когда студия Warner утвердила его кандидатуру.
Обновлено в 11:02
Гаджеты
Гендиректор не считает Apple монополией
Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Здоровье
«Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников»
Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Политика
Зеленский заявил Юнкеру, что он лучше Порошенко
Обновлено в 09:55
Футбол
Клопп рассказал о праздновании победы в Лиге чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как прошла вечеринка после победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Празднование продолжалось почти до шести утра воскресенья, а Клопп ушёл немного раньше.
Обновлено в 17:07
Технологии
Delivery Club ускорит курьеров электросамокатами
Обновлено в 07:11
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Культура
Сергей Лукьяненко представил первую главу новой книги «Вечный дозор»
Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал продолжение книг о «Дозоре», опубликовав в Сети первую главу нового произведения «Вечный дозор».
Обновлено в 03:17
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Авто
В Сети обнародовали свежие «секреты» о следующей генерации LADA 4x4
На просторах Интернета обнародовали новые данные о модернизированном внедорожнике LADA 4x4.
Обновлено в 15:50
Общество
«Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса
С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25