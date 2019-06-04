Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,22 рубляРИА Новости вчера в 06:59

Официальный курс евро на вторник вырос на 37,44 копейки - до 73,218 рубля, курс доллара увеличился на 17,13 копейки - до 65,5547 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ понизил на 5 июня курс доллара до 65,16 рубля

ТАСС05:51

Официальный курс евро на среду вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08

Банк России понизил курс доллара и повысил курс евро

News.ru06:00

Банк России понизил официальный курс доллара и поднял евро

Росбалт06:32

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июня в размере 65,1614 руб

Финмаркет05:38

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 65,55 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:49

Банк России на 5 июня повысил курс евро к рублю более чем на 19 копеек до 73.4239 руб., курс доллара США понизил более чем на 39 копеек до 65.1614 руб

АК&М06:00
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске

Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал причину, по которой его не зовут в жюри КВН

Обновлено в 10:22
Происшествия

В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Политика

Трамп едва не заснул во время речи Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал во время приветственной речи королевы Великобритании Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
Обновлено в 10:27
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Культура

Канделаки предложила купить критикующий Минкультуры канал BadComedian

Обновлено в 04:41
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

СМИ оценили шансы систем ПРО США противостоять российским ракетам

Автор статьи напоминает, что в 2017 году американская AEGIS не смогла перехватить ракету КНДР «Хвасон-14», и выражает сомнения в возможности систем ПРО США противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Авангард».
Обновлено в 00:08
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17
Политика

Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.
Обновлено в 09:04
Происшествия

СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании

В телецентре «Останкино» начали проверку в связи с сообщением о минировании.
Обновлено в 08:11
Спорт

Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам

Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой.
Обновлено в 10:26
Общество

В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Авто

Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Экономика

На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера

По итогам дня капитализация «Газпрома» достигла 5,575 трлн руб. (+9,49%), что позволило газовой монополии стать самой дорогой компанией в России, обогнав Сбербанк (5,39 трлн руб.).
Обновлено в 10:15
Музыка

Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»

О своем стремлении участвовать в конкурсе Бузова заявляла еще в 2018 году после неудачного выступления Юлии Самойловой.
Обновлено в 07:55
Гаджеты

Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов

Обновлено в 09:52
Происшествия

Обвиняемых в смерти ребенка украинских полицейских отправили в СИЗО

Обвиняемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца суд поместил в СИЗО на 60 дней.
Обновлено в 07:35
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы

Обновлено в 04:42
Политика

Зеленский прилетел в Брюссель с первым рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым рабочим визитом в качестве главы государства.
Обновлено в 09:22
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Транспорт

Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня

В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53
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