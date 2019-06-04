Официальный курс евро на вторник вырос до 73,22 рубляРИА Новости вчера в 06:59

Официальный курс евро на вторник вырос на 37,44 копейки - до 73,218 рубля, курс доллара увеличился на 17,13 копейки - до 65,5547 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,22 рубля

Общество 20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники 90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.

Шоу-бизнес Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Энергетика «Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти Игорь Сечин выступал с докладом более часа, он объявил о запуске отгрузки нефти на Западно-Эргинском месторождении и рассказал о росте добычи на месторождениях «Роснефти» и PDVSA в Венесуэле.

Политика Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате» Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.

Хоккей «Северсталь» подписала защитника системы «Детройта» Шулака «Северсталь» объявила о подписании контракта с чешским защитником Либором Шулаком.

Происшествия В Подмосковье убили директора торгового центра В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.

Происшествия Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Boeing, выполняющий рейс Москва- Берлин был вынужденно вернуться из места отправки - во Внуково.

Общество В России могут появиться дополнительные алименты на детей Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Политика Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Политика Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

Происшествия На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Наука Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.

Общество Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.