Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,22 рубляРИА Новости вчера в 06:59
Официальный курс евро на вторник вырос на 37,44 копейки - до 73,218 рубля, курс доллара увеличился на 17,13 копейки - до 65,5547 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество
20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники
90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные
Обновлено в 09:44
Энергетика
«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти
Игорь Сечин выступал с докладом более часа, он объявил о запуске отгрузки нефти на Западно-Эргинском месторождении и рассказал о росте добычи на месторождениях «Роснефти» и PDVSA в Венесуэле.
Обновлено в 06:32
Политика
Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате»
Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Хоккей
«Северсталь» подписала защитника системы «Детройта» Шулака
«Северсталь» объявила о подписании контракта с чешским защитником Либором Шулаком.
Обновлено в 09:00
Общество
Набережную Яузы в Москве назвали в честь Говорухина
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Подмосковье убили директора торгового центра
В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Boeing, выполняющий рейс Москва- Берлин был вынужденно вернуться из места отправки - во Внуково.
Обновлено в 06:48
Общество
В России могут появиться дополнительные алименты на детей
Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".
Обновлено в 09:12
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН
Обновлено в 01:00
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Наука
Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
Обновлено в 06:38
Общество
Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко
Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.
Обновлено в 07:34
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Финансы
Рубль получил поддержку и укрепляется
Рубль 4 июня укрепляется, по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты.
Обновлено в 08:54
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34