Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,12 рубляРИА Новости 05:34

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 10,35 копейки - до 73,1231 рубля, курс доллара увеличился на 17,44 копейки - до 65,4287 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:10

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РИА Новости05:34

ЦБ РФ установил курс евро с 13 августа в размере 73,1231 руб

Финмаркет05:12

ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубля

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 августа в размере 73.1231 руб. против 73.0196 руб. на 10 августа

АК&М05:26

Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,43 рубля

ПРАЙМ05:12

Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 65,25 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:40
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:17, Вашингтон
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
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Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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