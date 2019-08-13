Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 73,41 рубляРИА Новости 05:44
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 29,18 копейки - до 73,4149 рубля, курс доллара увеличился на 17,3 копейки - до 65,6017 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:57, Вашингтон
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено в 08:34
Авто
АвтоВАЗ рассекретил сроки появления Lada Vesta с вариатором
Вариатор получит только седан Vesta или речь идет об универсале тоже, Ильинский не сказал, попросив подождать появления официальных подробностей.
Обновлено в 05:17
Культура
Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» решили не дарить автомобиль
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит в подарок туристическую путевку, пишет «Наша газета».
Обновлено в 05:07
Космос
Роскосмос разработал ядерный космический буксир
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.
Обновлено в 09:44
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Песков рассказал о позитивном отношении Путина к Зеленскому
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хорошо относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Эвакуация планируется в Нёноксе под Северодвинском
Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления, а не на информацию СМИ о взрыве на полигоне под Северодвинском.
Обновлено в 06:58
Футбол
Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах
Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.
Обновлено в 02:44
Футбол
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй
Обновлено в 08:36
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Экономика
Verizon продает сервис блогов Tumblr владельцу WordPress
Сервис микроблогов Tumblr был продан компании Automattic, разработчику и владельцу системы управления контентом WordPress.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Авто
Внедорожный Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush
Высокая популярность позволила Xpander опередить по объему проданных машин за отчетный период своего главного конкурента – Toyota Rush, который был распродан дилерами в количестве 29 тысяч 500 единиц.
Обновлено в 01:39
Наука
В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет
В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
Обновлено в 08:31
Футбол
Роналду рассказал о его различиях с Месси
Обновлено в 08:35
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 09:43
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» подростка наградили орденом Мужества
Указом президента России 11-летний Алексей Мартыненко, попытавшийся спасти своих товарищей при пожаре в турлагере «Холдоми» награжден орденом Мужества посмертно.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Футбол
Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год
По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
Обновлено в 08:22
Финансы
Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках
Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Футбол
Дзюба и Ракицкий: Россия и Украина – братья!
Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official 13 Авг 2019 в 4:30 PDT 30-летний защитник перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за 10 миллионов евро.
Обновлено в 09:01