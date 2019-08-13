Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,12 рубляРИА Новости вчера в 05:34
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 10,35 копейки - до 73,1231 рубля, курс доллара увеличился на 17,44 копейки - до 65,4287 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено в 13:08
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено в 16:11
Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 06:42
Политика
Калужский радиотехнический институт попал под санкции США
Санкции против института объясняются тем, что он является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в санкционные списки США.
Обновлено в 10:23
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Здоровье
Простуду могут помочь вылечить простые носки
Специалисты рекомендуют проводить такую процедуру несколько дней, а носки снимать только по утрам.
Обновлено в 03:27
Культура
Путин приехал на балет «Спартак» в Херсонесе
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Александр Васильев: Алла Вербер никогда не говорила о болезнях
В Италии при загадочных обстоятельствах скончалась российская легенда мира моды, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 12:03
Общество
Пользователь Reddit выбил себе перерыв на медитацию на рабочем месте
Пользователь англоязычного портала Reddit рассказал о том, как ему удалось получить дополнительный перерыв на работе.
Обновлено в 17:17
Общество
Четвертая волна паводка угрожает Хабаровскому краю
Обновлено в 21:43
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 22:22
Армия и оружие
Косачев заявил, что США не удастся нарушить баланс сил
Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что США не удастся нарушить баланс сил, несмотря на их стремление к одностороннему военному превосходству.
Обновлено в 22:15
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено в 07:59
Экономика
В «Роскосмосе» объяснили суммы зарплат сотрудников
Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.
Обновлено в 18:00
Общество
Дым от лесных пожаров в Сибири скоро накроет Гренландию
Обновлено в 22:52
Общество
В Амурской области на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
На обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам в поселке Дипкун появилось изображение солдат в форме НАТО.
Обновлено вчера в 22:36
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Здоровье
Хроническая усталость женщины оказалась раком головного мозга
32-летняя жительница города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, Великобритания, целых десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.
Обновлено в 22:56
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Происшествия
Лингвисты Вятского госуниверситета нашли экстремизм в Ветхом завете
Доподлинно не известно, знали ли лингвисты, что исследуют цитаты из Библии, однако из их выводов следует: Ветхий завет содержит экстремисткие материалы.
Обновлено в 18:20
Политика
В Черногории оценили потери от антироссийских санкций
Черногория потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году.
Обновлено в 21:30
Экономика
ЦБ отметил потерю 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда
По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с "молодыми" пенсионерами — 129 тыс. По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Обновлено в 15:10