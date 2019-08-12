Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,12 рубляРИА Новости 05:34

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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 10,35 копейки - до 73,1231 рубля, курс доллара увеличился на 17,44 копейки - до 65,4287 рубля, следует из данных Банка России.
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