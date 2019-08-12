Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 10,35 копейки - до 73,1231 рубля, курс доллара увеличился на 17,44 копейки - до 65,4287 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,12 рубля

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Происшествия Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Кино Жена Гафта сообщила о состоянии актера Актер и режиссер Валентин Гафт остается в больнице, сообщила РБК его жена актриса Ольга Остроумова.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Баскетбол Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед не сможет помочь сборной России на Кубке мира-2019, который стартует 31 августа в Китае.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.

Интернет Британский банк NatWest тестирует голосовой банкинг Британский банк NatWest (часть The Royal Bank of Scotland Group) решил протестировать голосовой банкинг, который позволит его клиентам совершать различные банковские операции через голосового помощника Google Assistant на смартфоне или умной колонке Google Home.

Общество В колледжах исчезнут почти 100 профессий Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.

Общество Минтруд подготовил законопроект о выходном для диспансеризации Минтруд подготовил законопроект о предоставлении работающим россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Политика Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телекомпании Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави» Кибар Халваши заявил о намерении продать её из-за долгов, говорится на сайте копании.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Кино В новом фильме Тарантино нашли киноляп Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.

Общество Москвичи увидят звездопад Персеиды Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа с 90% вероятностью, погодная ситуация складывается самым благоприятным образом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Здоровье Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.

Происшествия Пожар вспыхнул на складе в Красноярске Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.

Происшествия В Курске почтили память экипажа подлодки «Курск» Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы 12 августа 2000 года.

Политика Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.

Происшествия Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».