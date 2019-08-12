Финансы
Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 65,25 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:40
К утру понедельника курс доллара на международном валютном рынке составляет 65,2816рублей, евровалюты - 73,1088 рубля. К 4.40 утра баррель нефти Brent дешевел на 0,07%, до 58,25 долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:37, Вашингтон
Игры
EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed
Обновлено в 04:30
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Общество
СМИ сообщили о долге подмосковного дворника почти в 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 04:08
Авто
Создан беспилотный катафалк на базе Lada Kalina
Студенты представили беспилотный катафалк на базе Lada, развивающий скорость до пяти километров в час, проект будет доработан, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет».
Обновлено в 04:08
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Девушка, которую ударил полицейский, пожаловалась в СКР
Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего ее кулаком в живот, сообщил «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Зона права».
Обновлено в 07:21
Политика
Путин похвалил Аксенова за эффективную работу на посту главы Крыма
Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Крыма.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Президент Афганистана помиловал 35 заключенных талибов
Не менее 35 боевиков радикального движения "Талибан", находившихся в тюрьме Национального управления безопасности Афганистана, освобождены по указу президента Ашрафа Гани, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 06:35
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Общество
В столице Эфиопии установят пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 06:02
Путешествия
Российский турпоток на Мальту вырос на 21%
Как уточнили в ведомстве, по данным центрального статистического бюро, в период с января по май 2019 года Мальту посетили 929 979 туристов из восточноевропейских стран, не включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров, что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость
Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Ульяновске около 10 человек напали на сотрудников Росгвардии
Нападавшие пытались завладеть табельным оружием правоохранителей, возбуждено уголовное дело СУ СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту нападения группы из более чем десяти человек на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 04:27
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»
Команда "Формулы-1" "Ред Булл" заменила француза Пьера Гасли на тайского гонщика "Торо Россо" Александера Албона, сообщается на сайте "Ред Булл".
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Миллионы бюджетных смартфонов на Android продаются с вирусами
Бюджетные смартфоны на Android могут содержать вредоносное программное обеспечение сразу из коробки.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел
В лесу рядом с деревней Шайдурово Свердловской области нашли выброшенные материалы уголовных дел и другие документы.
Обновлено в 02:59
Общество
Онлайн-навигатор социальных учреждений появился в Москве
Навигатор социальных услуг для населения заработал на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 06:31
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Хоккей
Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.
Обновлено в 04:10
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Рынок автомобилей с пробегом вырос на 5% в июле
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в прошлом месяце на российском рынке было продано 492,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 5,4% больше, чем за аналогичный показатель 2018 года.
Обновлено в 06:30
Футбол
Стали известны сроки восстановления вратаря «Динамо» Шунина
Врач сборной России по футболу Юрий Васильков назвал сроки восстановления вратаря московского "Динамо" Антона Шунина.
Обновлено в 06:59