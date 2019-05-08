Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости 06 мая в 05:47
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, увеличилась по сравнению с показателем на 1 мая на 74,71 копейки, составив 68,8337 рубля.
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Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Политика
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Политика
Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая
Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Финансы
Чистая прибыль «Юникредит банка» по РСБУ за I квартал сократилась в 8 раз
Чистая прибыль "Юникредит банка" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первый квартал 2019 года составила 1,03 миллиарда рублей, что в 7,8 раза меньше показателя предыдущего года, следует из отчета кредитной организации.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Ижевске врач за изнасилование пациентки получил условный срок
Суд при назначении наказания учел смягчающие наказание обстоятельства, в том числе положительные характеристики, ведомственные награды, состояние здоровья и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети
Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Здоровье
Минздрав проверит эффективность кесарева сечения
В письме говорится, что кесарево сечение, если оно применяется по медицинским показаниям, проявило себя «как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности», однако численность таких вмешательств стабильно растет как в мире, так и в России.
Обновлено вчера в 12:50
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ
В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 12:51
Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаров
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Обновлено в 10:11
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модель LADA XRay в мае
Программа LADA Finance позволяет приобрести автомобиль в кредит под 3,9% годовых с дополнительной выгодой 50 тысяч рублей.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Обнародованы фото с места кровавой драмы в Пензенской области
Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пензенской области обнародовала фотографии, сделанные на месте происшествия: возле дома и рядом с ним.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала откровенное видео в купальнике
На видео можно заметить, как Анна Седокова в откровенном купальнике позирует в разных ракурсах перед камерой, а потом ныряет в бассейн.
Обновлено в 11:49
Футбол
Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Прославленный советский хоккеист, ныне первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов рассказал о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, передает Федеральное агентства новостей (ФАН).
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Погибший в ДНР силовик приложил руку к трагедии в Одессе
Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором говорится, что силовик, убитый при попытке незаконно проникнуть на территорию республики имеет отношение к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшем в 2014 году, где погибло 116 человек.
Обновлено в 12:54
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты
Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:01
Музыка
Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:16
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого
Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено в 13:15