Официальный курс евро на среду снизился до 73,08 рубляРИА Новости 07 мая в 05:47

Официальный курс евро на среду снизился на 2,82 копейки — до 73,0817 рубля, курс доллара уменьшился на 11,84 копейки — до 65,2166 рубля, следует из данных Банка России.

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