Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Религия
Православные верующие отмечают Радоницу
Обновлено в 04:01
Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следователи выявили несколько ошибок экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево, которые могли косвенно повлиять на распространение огня.
Обновлено в 07:06
Авто
Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross
Специалисты провели фронтальный краш-тест вседорожного хэтчбэка Lada Xray Cross.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Европейские СМИ нашли объяснение успехов Путина и усиления России
Бельгийский журналист Джеймс Уилсон нашел объяснения тому, почему президенту РФ Владимиру Путину удается в течение нескольких президентских сроков сохранять доверие и уважение народа.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С
6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 года по март 2018 года.
Обновлено в 07:31
Происшествия
МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100
Обновлено вчера в 05:35
Авто
Skoda анонсировала обновленный Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Авто
Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России
В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.
Обновлено в 02:46
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
Технология увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO) и «снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», указывал один из собеседников РБК.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Петербурге эвакуировали «Галерею» и еще несколько торговых центров
По сообщениям пользователей соцсетей, под дождь на улицу пришлось выходить посетителям торгово-развлекательных центров.
Обновлено в 06:34
Политика
Еврокомиссар встретится с новоизбранным президентом Украины Зеленским
Комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило во вторник интернет-издание "Европейская правда".
Обновлено в 05:51
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Названы полезные свойства 5 видов зелени
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине
Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович покинет свой пост после завершения полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Семьям погибших в Шереметьево выплатят по 9 миллионов
Обновлено в 06:56
Общество
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею
Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Была ли давка в горящем SSJ 100, уточнила выжившая пассажир
Пассажир лайнера Sukhoi Superjet 100 Людмила Тихонова прокомментировала информацию о давке при эвакуации в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:47
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Политика
Правительство упростит получение вида на жительство в России
Правительство России во вторник, 7 мая рассмотрит несколько законопроектов, которые должны упростить получения разрешения на временное проживание и вида на жительство на территории России.
Обновлено в 07:25
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание
В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46