Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Центробанк объявил о снижении официального курса доллара на завтра

Свободная Пресса05:20

Официальный курс евро на среду снизился до 73,08 рубля

РИА Новости05:47

Банк России понизил курсы доллара и евро

News.ru05:34

Курсы валют ЦБ РФ на 7 мая: 65,2166 руб/доллар США и 73,0817 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальные курсы доллара и евро слегка понижены

Росбалт05:55

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 мая в размере 73.0817 руб. против 73.1099 руб. на 7 мая

АК&М05:36

Официальные курсы ЦБ России на 01–06.05.19

Коммерсантъ05 мая в 18:07
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На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
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СМИ: Экстренные службы «Шереметьево» в первые минуты после катастрофы отказались от дополнительной пожарной машины «из города»

Экстренные службы аэропорта «Шереметьево» в первые минуты после катастрофы Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» отказались от дополнительной пожарной машины «из города».
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"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
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Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
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Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
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Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

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Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено в 19:26
Экономика

Жизнь после $6000. Аналитики сделали новые прогнозы о будущем Bitcoin

Аналитики, трейдеры и обозреватели криптовалютной индустрии уже на протяжении нескольких дней публикуют различные предположения о том, как высоко может поднять первая криптовалюта, или в какой момент она сделает разворот.
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Звезда «Вечного зова» Юрий Смирнов судился с единственным сыном

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Эшли Грэм вышла в свет без юбки, надев прозрачные колготки поверх туфель

Эшли Грэм решила пойти по самому простому пути и надела на себя минимум одежды.
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После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся

Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
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Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
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Экономика

Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году

Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
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Авто

LADA Granta в апреле вновь стала самой продаваемой моделью в России

По итогам апреля самой продаваемой моделью в России снова стала отечественная LADA Granta.
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В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»

Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.
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Жители поселка Лесного не согласны с застройщиком города-спутника Южный

Жители поселка Лесного написали открытое письмо к застройщику и отправили его от имени территориального общественного самоуправления (ТОС) «Поселок Лесное» в редакцию Gazeta.SPb.
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Политика

В Германии обиделись на Помпео из-за внезапной отмены визита в Берлин

Немецкие политики обиделись на госсекретаря США Майка Помпео из-за внезапной отмены запланированного на вторник визита в Германию.
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Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
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Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
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Игры

«Долой эксклюзивность»: разработчики не отдают свои игры в Epic Games Store

По словам разработчиков Rise of Industry, перенос игры скверно сказался бы на репутации студии, разозлил уже имеющихся поклонников и усложнил доступ к проекту потенциальным игрокам.
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Сюжет основан на реальных событиях. Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выпустила новый клип на песню "Рингтоном".
Обновлено в 09:47
Здоровье

Можно ли отравиться хлебом?

В докладах главного государственного санитарного врача в РФ Анны Поповой за 2016 и 2017 годы хлеб и хлебобулочные изделия выделяются отдельным разделом и находятся под особым контролем Роспотребнадзора, как и многие другие продукты.
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Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

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Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Обновлено в 18:15
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