Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Происшествия
СМИ: Экстренные службы «Шереметьево» в первые минуты после катастрофы отказались от дополнительной пожарной машины «из города»
Экстренные службы аэропорта «Шереметьево» в первые минуты после катастрофы Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» отказались от дополнительной пожарной машины «из города».
Обновлено в 15:58
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Футбол
Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Общество
Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока
Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено в 19:26
Экономика
Жизнь после $6000. Аналитики сделали новые прогнозы о будущем Bitcoin
Аналитики, трейдеры и обозреватели криптовалютной индустрии уже на протяжении нескольких дней публикуют различные предположения о том, как высоко может поднять первая криптовалюта, или в какой момент она сделает разворот.
Обновлено в 05:56
Общество
Эшли Грэм вышла в свет без юбки, надев прозрачные колготки поверх туфель
Эшли Грэм решила пойти по самому простому пути и надела на себя минимум одежды.
Обновлено в 14:35
Происшествия
После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся
Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено в 09:55
Авто
LADA Granta в апреле вновь стала самой продаваемой моделью в России
По итогам апреля самой продаваемой моделью в России снова стала отечественная LADA Granta.
Обновлено в 08:21
Общество
В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»
Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.
Обновлено в 09:18
Общество
Жители поселка Лесного не согласны с застройщиком города-спутника Южный
Жители поселка Лесного написали открытое письмо к застройщику и отправили его от имени территориального общественного самоуправления (ТОС) «Поселок Лесное» в редакцию Gazeta.SPb.
Обновлено в 11:46
Политика
В Германии обиделись на Помпео из-за внезапной отмены визита в Берлин
Немецкие политики обиделись на госсекретаря США Майка Помпео из-за внезапной отмены запланированного на вторник визита в Германию.
Обновлено в 14:23
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Единоборства
Усик получил травму, бой с Такамом перенесён
Обновлено в 17:06
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Игры
«Долой эксклюзивность»: разработчики не отдают свои игры в Epic Games Store
По словам разработчиков Rise of Industry, перенос игры скверно сказался бы на репутации студии, разозлил уже имеющихся поклонников и усложнил доступ к проекту потенциальным игрокам.
Обновлено в 16:53
Музыка
Арбенина выпустила новый клип о покушении на себя
Сюжет основан на реальных событиях. Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выпустила новый клип на песню "Рингтоном".
Обновлено в 09:47
Здоровье
Можно ли отравиться хлебом?
В докладах главного государственного санитарного врача в РФ Анны Поповой за 2016 и 2017 годы хлеб и хлебобулочные изделия выделяются отдельным разделом и находятся под особым контролем Роспотребнадзора, как и многие другие продукты.
Обновлено в 04:42
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Обновлено в 17:37