Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

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Происшествия СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

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