Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальные курсы доллара и евро слегка понижены

Росбалт05:55

Курсы валют ЦБ РФ на 7 мая: 65,2166 руб/доллар США и 73,0817 руб/евро

SIA.ru07:00

Банк России понизил курсы доллара и евро

News.ru05:34

Официальный курс доллара на среду снизился до 65,22 рубля

ПРАЙМ05:14

Официальный курс евро на среду снизился до 73,08 рубля

РИА Новости05:47

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 мая в размере 73.0817 руб. против 73.1099 руб. на 7 мая

АК&М05:36

Официальные курсы ЦБ России на 01–06.05.19

Коммерсантъ05 мая в 18:07
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Происшествия

«Аэрофлот» объявил сумму выплат выжившим членам экипажа SSJ

Обновлено в 13:21
Происшествия

В Дагестане произошел пожар на АЗС

"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам

Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Происшествия

Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:10
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.
Обновлено в 12:37
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Экономика

Morgan Stanley уходит из России

Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Музыка

Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения-2019»

Сегодня Лазарев показал небольшой отрывок из номера, снятый на репетиции и за кулисами.
Обновлено в 13:00
Политика

На Украине избрали главу антикоррупционного суда

Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Хоккей

Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс»

Обновлено в 12:20
Происшествия

В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного

Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 11:52
Политика

Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины

Обновлено в 13:16
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции

Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Кино

Стивен Кинг написал свою концовку «Игры престолов»

Автор романов ужасов Стивен Кинг предложил свою концовку фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:21
Гаджеты

AMD и Cray создадут самый мощный суперкомпьютер в мире

Обновлено в 09:15
Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Политика

В Германии не поверили словам советника Трампа Болтона об авианосцах

Обновлено в 02:05
Транспорт

В Москве сняли введенные из-за репетиции парада ограничения движения

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в Twitter о снятии ограничений движения, введенных в Москве 7 мая из-за репетиции парада Победы.
Обновлено в 06:18
Культура

Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки

В Ростове отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Миддлтон наплевала на первенца Маркл

Поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Гарри опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk.
Обновлено в 04:19
Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
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