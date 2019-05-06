Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Происшествия
В Дагестане произошел пожар на АЗС
"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Происшествия
Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:10
Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами
Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.
Обновлено в 12:37
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Экономика
Morgan Stanley уходит из России
Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Музыка
Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения-2019»
Сегодня Лазарев показал небольшой отрывок из номера, снятый на репетиции и за кулисами.
Обновлено в 13:00
Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Хоккей
Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс»
Обновлено в 12:20
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного
Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 11:52
Политика
Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины
Обновлено в 13:16
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Авто
Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала
Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции
Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Кино
Стивен Кинг написал свою концовку «Игры престолов»
Автор романов ужасов Стивен Кинг предложил свою концовку фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:21
Гаджеты
AMD и Cray создадут самый мощный суперкомпьютер в мире
Обновлено в 09:15
Финансы
Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»
Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Транспорт
В Москве сняли введенные из-за репетиции парада ограничения движения
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в Twitter о снятии ограничений движения, введенных в Москве 7 мая из-за репетиции парада Победы.
Обновлено в 06:18
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки
В Ростове отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Миддлтон наплевала на первенца Маркл
Поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Гарри опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk.
Обновлено в 04:19
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55