Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Происшествия
Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100
Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Экономика
«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба
В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%. Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки
По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских начали подготовку к свадьбе
В конце февраля этого года артист признался, что встречается с Настей Каменских.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП
В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Кино
Колин Ферт сыграет в фильме Джона Мэддена о Второй мировой войне
Автор «Влюбленного Шекспира» намерен снять фильм о периоде Второй мировой войны.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:45
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Спорт
Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко
Обновлено в 14:02
Происшествия
Четырёх человек задержали по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»
В рамках расследования дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержано четверо подозреваемых.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Освобожден один из захваченных во Франции заложников
Неизвестный молодой человек, который захватил заложников в табачном магазине в Бланьяке, отпустил одного из заложников около 20.30 мск, передает Franceinfo.
Обновлено в 14:59
Политика
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая
Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:34
Происшествия
СК рассматривает несколько причин ЧП в «Шереметьеве»
Сотрудники Следственного комитета России рассматривают несколько версий авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко 6 мая.
Обновлено вчера в 05:16
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
Технология увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO) и «снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», указывал один из собеседников РБК.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам
Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в селении Кабани в провинции Латакия.
Обновлено в 09:56
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Политика
Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.
Обновлено в 09:12
Общество
Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября
Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31