Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальные курсы доллара и евро слегка понижены

Росбалт05:55

Курсы валют ЦБ РФ на 7 мая: 65,2166 руб/доллар США и 73,0817 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара снизился на 12 копеек, евро — на 3

Банки.ру05:23

Банк России понизил курсы доллара и евро

News.ru05:34

Официальный курс евро на среду снизился до 73,08 рубля

РИА Новости05:47

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 мая в размере 73.0817 руб. против 73.1099 руб. на 7 мая

АК&М05:36

Официальные курсы ЦБ России на 01–06.05.19

Коммерсантъ05 мая в 18:07
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Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено в 13:07
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Экономика

«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба

В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%. Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу

Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки

По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских начали подготовку к свадьбе

В конце февраля этого года артист признался, что встречается с Настей Каменских.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Кино

Колин Ферт сыграет в фильме Джона Мэддена о Второй мировой войне

Автор «Влюбленного Шекспира» намерен снять фильм о периоде Второй мировой войны.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:45
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Культура

Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Спорт

Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко

Обновлено в 14:02
Происшествия

Четырёх человек задержали по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»

В рамках расследования дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержано четверо подозреваемых.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Освобожден один из захваченных во Франции заложников

Неизвестный молодой человек, который захватил заложников в табачном магазине в Бланьяке, отпустил одного из заложников около 20.30 мск, передает Franceinfo.
Обновлено в 14:59
Политика

Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая

Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:34
Происшествия

СК рассматривает несколько причин ЧП в «Шереметьеве»

Сотрудники Следственного комитета России рассматривают несколько версий авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко 6 мая.
Обновлено вчера в 05:16
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Гаджеты

ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei

Технология увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO) и «снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», указывал один из собеседников РБК.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам

Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в селении Кабани в провинции Латакия.
Обновлено в 09:56
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Политика

Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.
Обновлено в 09:12
Общество

Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября

Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31
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