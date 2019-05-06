Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
Названы возможные причины авиакатастрофы с самолетом «Аэрофлота»
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
Кошмарная ошибка, выбившая «Барселону» из Лиги чемпионов. Как это было
Бельгийский нападающий точно пробил в касание, забив мяч, выбивший "Барселону" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:40
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Общество
Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:28
Происшествия
Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»
Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено в 08:35
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа.
Обновлено в 19:26
Политика
В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине
Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 12:22
Происшествия
«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье
Обновлено в 12:56
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
В Алеппо прошла акция «Георгиевская ленточка»
Международная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к предстоящему Дню Победы, прошла в сирийском Алеппо, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Руслан Воронин.
Обновлено в 22:10
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один человек
Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие
Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины
Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено в 22:41
Общество
Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России
Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обновлено вчера в 14:38
Кино
Роланд Эммерих снимет 150-миллионный фантастический блокбастер «Падение Луны»
Самым крупным и потенциально самым востребованным проектом на начинающемся совсем скоро Каннском кинорынке обещает стать фантастическая кинолента со 150-миллионным бюджетом «Падение Луны» («Moonfall»).
Обновлено в 21:15
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В Тибете нашли останки денисовского человека, жившего более 160 тысяч лет назад.
Обновлено 05 мая в 00:29
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Политика
Вице-премьер Украины и сенатор США Коллинз обсудили меры по санкционному давлению на Россию
«Украинская сторона выразила надежду на поддержку сенатом США принятия в ближайшее время дополнительных законодательных актов в целях усиления давления на Россию из-за незаконных действий против украинского государства, в том числе в акваториях Азовского и Черного морей, и в ответ на выдачу паспортов РФ гражданам Украины»,— говорится в сообщении дипведомства.
Обновлено в 21:15
Общество
В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей
Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.
Обновлено в 21:45
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено в 21:24
Общество
Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова писательницы Елены Чижовой, заявившей о причастности Иосифа Сталина к блокаде Ленинграда.
Обновлено в 07:33
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06