Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальные курсы доллара и евро слегка понижены

Росбалт05:55

Официальный курс доллара снизился на 12 копеек, евро — на 3

Банки.ру05:23

Официальный курс доллара на среду снизился до 65,22 рубля

ПРАЙМ05:14

Банк России понизил курсы доллара и евро

News.ru05:34

Официальный курс евро на среду снизился до 73,08 рубля

РИА Новости05:47

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 мая в размере 73.0817 руб. против 73.1099 руб. на 7 мая

АК&М05:36

Официальные курсы ЦБ России на 01–06.05.19

Коммерсантъ05 мая в 18:07
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Происшествия

Названы возможные причины авиакатастрофы с самолетом «Аэрофлота»

Обновлено вчера в 04:59
Футбол

Кошмарная ошибка, выбившая «Барселону» из Лиги чемпионов. Как это было

Бельгийский нападающий точно пробил в касание, забив мяч, выбивший "Барселону" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:40
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Общество

Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:28
Происшествия

Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»

Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено в 08:35
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес

Писавшая про смерть Началовой журналистка скончалась вслед за ней

Обновлено в 11:02
Политика

В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине

Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 12:22
Происшествия

«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье

Обновлено в 12:56
Политика

В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку

В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

В Алеппо прошла акция «Георгиевская ленточка»

Международная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к предстоящему Дню Победы, прошла в сирийском Алеппо, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Руслан Воронин.
Обновлено в 22:10
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один человек

Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие

Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины

Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено в 22:41
Общество

Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России

Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обновлено вчера в 14:38
Кино

Роланд Эммерих снимет 150-миллионный фантастический блокбастер «Падение Луны»

Самым крупным и потенциально самым востребованным проектом на начинающемся совсем скоро Каннском кинорынке обещает стать фантастическая кинолента со 150-миллионным бюджетом «Падение Луны» («Moonfall»).
Обновлено в 21:15
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В Тибете нашли останки денисовского человека, жившего более 160 тысяч лет назад.
Обновлено 05 мая в 00:29
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Политика

Вице-премьер Украины и сенатор США Коллинз обсудили меры по санкционному давлению на Россию

«Украинская сторона выразила надежду на поддержку сенатом США принятия в ближайшее время дополнительных законодательных актов в целях усиления давления на Россию из-за незаконных действий против украинского государства, в том числе в акваториях Азовского и Черного морей, и в ответ на выдачу паспортов РФ гражданам Украины»,— говорится в сообщении дипведомства.
Обновлено в 21:15
Общество

В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей

Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.
Обновлено в 21:45
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито

Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено в 21:24
Общество

Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова писательницы Елены Чижовой, заявившей о причастности Иосифа Сталина к блокаде Ленинграда.
Обновлено в 07:33
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
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