Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

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