Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Политика
США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы
"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено в 16:27
Единоборства
Усик не сможет выйти на бой с Такамом из-за травмы
Дебютный бой украинца Александра Усика в тяжелом весе против камерунца Карлоса Такама отменен, сообщил в своем Твиттере промоутер Эдди Хирн.
Обновлено в 16:43
Политика
Националист Демушкин стал замглавы Барвихи по делам молодежи
Сам националист подтвердил информацию и отметил, что также станет главным специалистом отдела по оргработе, делам молодежи, культуре и спорту.
Обновлено в 15:06
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Авто
Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России
Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.
Обновлено в 02:52
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Общество
Глава РЭО оценил собираемость платежей за вывоз мусора
Обновлено в 09:52
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл уже выбрала имя для новорожденного сына
Супруга принца Гарри наслаждается первыми днями материнства и выбирает имя для новорожденного сына.
Обновлено в 10:54
Экономика
Morgan Stanley завершит работу в России
Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley свернет банковскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России.
Обновлено вчера в 18:09
Гаджеты
AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля
Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика
Коломойский рассказал о компромате на Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос о компромате на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:41
Политика
Луценко оправдал неявку Порошенко на допрос
Украинский генпрокурор Юрий Луценко объяснил неявку президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о Майдане, передает ТАСС.
Обновлено в 09:49
Общество
Пенза меняет оператора расчетов за обеды школьников
В новом учебном году в Пензе планируют сменить оператора расчетов за школьные обеды, но эту информацию пока не афишируют.
Обновлено в 09:46
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Порошенко подписал указ о укреплении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02