Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальные курсы доллара и евро слегка понижены

Росбалт05:55

Официальный курс евро на среду снизился до 73,08 рубля

РИА Новости05:47

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 мая в размере 73.0817 руб. против 73.1099 руб. на 7 мая

АК&М05:36

Банк России понизил курсы доллара и евро

News.ru05:34

Курсы валют ЦБ РФ на 7 мая: 65,2166 руб/доллар США и 73,0817 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара снизился на 12 копеек, евро — на 3

Банки.ру05:23

Официальные курсы ЦБ России на 01–06.05.19

Коммерсантъ05 мая в 18:07
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Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Политика

США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено в 16:27
Единоборства

Усик не сможет выйти на бой с Такамом из-за травмы

Дебютный бой украинца Александра Усика в тяжелом весе против камерунца Карлоса Такама отменен, сообщил в своем Твиттере промоутер Эдди Хирн.
Обновлено в 16:43
Политика

Националист Демушкин стал замглавы Барвихи по делам молодежи

Сам националист подтвердил информацию и отметил, что также станет главным специалистом отдела по оргработе, делам молодежи, культуре и спорту.
Обновлено в 15:06
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Здоровье

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Авто

Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России

Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.
Обновлено в 02:52
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Общество

Глава РЭО оценил собираемость платежей за вывоз мусора

Обновлено в 09:52
Происшествия

Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены

Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл уже выбрала имя для новорожденного сына

Супруга принца Гарри наслаждается первыми днями материнства и выбирает имя для новорожденного сына.
Обновлено в 10:54
Экономика

Morgan Stanley завершит работу в России

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley свернет банковскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

ДТП с участием грузовика произошло на Калужском шоссе в Москве

Обновлено в 12:11
Гаджеты

AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля

Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика

Коломойский рассказал о компромате на Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос о компромате на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Шарапова и Серена Уильямс встретились не на корте, а на модном балу

Обновлено в 06:10
Политика

Луценко оправдал неявку Порошенко на допрос

Украинский генпрокурор Юрий Луценко объяснил неявку президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о Майдане, передает ТАСС.
Обновлено в 09:49
Религия

7 мая православные отмечают Радоницу и поминают усопших родных

Обновлено в 03:31
Общество

Пенза меняет оператора расчетов за обеды школьников

В новом учебном году в Пензе планируют сменить оператора расчетов за школьные обеды, но эту информацию пока не афишируют.
Обновлено в 09:46
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой

Обновлено в 10:27
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Порошенко подписал указ о укреплении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
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