Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости 05:47
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия
РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу
«В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.
Обновлено в 05:20
Происшествия
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 05:24
Общество
Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца
Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Авто
В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Помпео связал ракетные пуски КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР не случайно осуществила испытательные ракетные пуски после переговоров лидера северокорейской республики Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:55
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила Cargo Dragon для стыковки
Рука-манипулятор Международной космической станции сумела захватить грузовой корабль Cargo Dragon США; ожидается стыковка.
Обновлено в 07:27
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Политика
В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100
В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 05:56
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Старт продаж Samsung Galaxy Fold отложен до второй половины 2019 года
В феврале 2019 года известной компанией Samsung был сделан анонс своего первого смартфона, который имел складной гибкий экран.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Частично парализовало Анджелину Джоли
Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Политика
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Спорт
Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо
«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Автомобиль с туристами упал в реку на Украине
Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы
В рамках рабочей поездки в Омск первый замминистра обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ посетил 242-й учебный центр ВДВ, где проинспектировал ход строительства новых казарм для военнослужащих и встретился с губернатором Омской области Александром БУРКОВЫМ.
Обновлено в 04:08