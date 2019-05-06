Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости 05:47

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

Происшествия РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.

Происшествия Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.

Экономика Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».

Общество Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу «В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.

Происшествия СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.

Общество Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.

Политика Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка» Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.

Армия и оружие ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.

Политика Помпео связал ракетные пуски КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР не случайно осуществила испытательные ракетные пуски после переговоров лидера северокорейской республики Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.

Космос Рука-манипулятор МКС захватила Cargo Dragon для стыковки Рука-манипулятор Международной космической станции сумела захватить грузовой корабль Cargo Dragon США; ожидается стыковка.

Политика Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.

Политика В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100 В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».

Происшествия Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.

Гаджеты Старт продаж Samsung Galaxy Fold отложен до второй половины 2019 года В феврале 2019 года известной компанией Samsung был сделан анонс своего первого смартфона, который имел складной гибкий экран.

Шоу-бизнес Частично парализовало Анджелину Джоли Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.

Политика В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.

Кино В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса» Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.

Спорт Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо «На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.

Происшествия Автомобиль с туристами упал в реку на Украине Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.