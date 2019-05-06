Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости 05:47

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 мая

Интерфакс06:21

Официальные курсы ЦБ России на 01–06.05.19

Коммерсантъвчера в 18:07

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

РИА Новости05:47

Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,34 рубля

ПРАЙМ05:16

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 мая в размере 65,335 руб

Финмаркет05:35

ЦБ РФ установил официальный курс евро на среду, 1 мая, в размере 72.3096 руб. против 72.2024 руб. на 30 апреля

АК&М02:06

ЦБ РФ заметно увеличил официальные курсы доллара и евро

Интересант06:15
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Происшествия

РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу

«В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.
Обновлено в 05:20
Происшествия

СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 05:24
Общество

Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца

Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Помпео связал ракетные пуски КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР не случайно осуществила испытательные ракетные пуски после переговоров лидера северокорейской республики Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:55
Космос

Рука-манипулятор МКС захватила Cargo Dragon для стыковки

Рука-манипулятор Международной космической станции сумела захватить грузовой корабль Cargo Dragon США; ожидается стыковка.
Обновлено в 07:27
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Политика

В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100

В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 05:56
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Гаджеты

Старт продаж Samsung Galaxy Fold отложен до второй половины 2019 года

В феврале 2019 года известной компанией Samsung был сделан анонс своего первого смартфона, который имел складной гибкий экран.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Кино

В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Спорт

Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо

«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

СМИ назвали приоритетную версию аварии SSJ-100 в Шереметьеве

Обновлено в 03:35
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы

В рамках рабочей поездки в Омск первый замминистра обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ посетил 242-й учебный центр ВДВ, где проинспектировал ход строительства новых казарм для военнослужащих и встретился с губернатором Омской области Александром БУРКОВЫМ.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Сотрудники Шереметьево посмеялись над трагедией с SSJ 100

Обновлено в 06:06
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