Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости 05:52

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 марта

Интерфакс06:11

ЦБ РФ повысил на 26 марта курс доллара до 64,5 рубля

ТАСС05:24

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

РИА Новости05:52

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 64,50 рубля

Московский Комсомолец05:50

ЦБ повысил курсы доллара и евро

News.ru05:46

Официальный курс доллара вырос на 72 копейки

Газета.Ru06:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 марта в размере 64,4993 руб

Финмаркет05:43
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Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Обновлено в 00:18
Спорт

Йоханнес Бе заработал рекордные призовые на Кубке мира

Обновлено в 03:35
Происшествия

Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Энергетика

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой

В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием

Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Наука

Китайцы испытали модель водородного пассажирского самолета

Как сообщает ECNS Wire, модель пассажирского самолета Lingque-H, прошедшая первый этап летных испытаний, имеет размах крыла 6 метров.
Обновлено в 02:55
Транспорт

Alitalia отменила почти 100 рейсов из-за забастовки

Авиакомпания Alitalia из-за забастовок персонала отменила в понедельник 95 из 550 рейсов, передает информагентство ANSA.
Обновлено в 05:14
Футбол

Эксперт оценил старт сборной России на отборочном турнире к Евро-2020

Спортивный обозреватель Федерального агентства новостей оценил старт сборной России на отборочном турнире к Евро-2020.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Москве мажор на Gelandewagen устроил смертельную аварию

Обновлено в 04:16
Футбол

Фанаты «Спартака» начали травить Глушакова баннерами у офисов клуба

На улицах Москвы появились растяжки, на которых Глушаков упоминается вместе со спонсорами и партнерами «Спартака» в шутливых лозунгах.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни

Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Политика

Демократов в Конгрессе США разочаровали итоги расследования Мюллера

Как сайт kp.ru писал ранее, Минюст США 24 марта опубликовал основные положения из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Спортсмен скончался во время лыжной гонки в Самарской области

Обновлено в 03:52
Здоровье

Карантин по бешенству введён в липецком садоводстве

В садоводческом товариществе «Металлург-6», расположенном вблизи Ссёлок, введён карантин по бешенству.
Обновлено в 05:36
Политика

Домохозяйка победила на выборах мэра Усть–Илимска Иркутской области

Обновлено в 03:03
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда вернется тепло

Хотя, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура воздуха окажется хоть и выше климатической нормы, но днем в центральных областях столбики термометров не поднимется выше плюс 5-7 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Обновлено в 01:05
Общество

В России могут запретить проходить в музеи с сумками и рюкзаками

Позже журналисты МК признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Брянске четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Советском районе Брянска.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Израиль стягивает войска к сектору Газа

Обновлено в 05:01
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Хоккей

Звезда СКА Дацюк после травмы может выйти на лед в матче против ЦСКА

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк может принять участие в первом матче финала Западной конференции КХЛ против столичного ЦСКА, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.
Обновлено в 06:08
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Здоровье

В Японии женщина еле выжила, съев лепешку с клещами

Эксперты провели экспертизу муки и обнаружили в ней до 4,5 тысяч пылевых клещей на грамм продукта.
Обновлено вчера в 23:41
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