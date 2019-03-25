Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости 05:52

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Энергетика Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта «Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.

Общество Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая "Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.

Армия и оружие Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».

Наука Китайцы испытали модель водородного пассажирского самолета Как сообщает ECNS Wire, модель пассажирского самолета Lingque-H, прошедшая первый этап летных испытаний, имеет размах крыла 6 метров.

Транспорт Alitalia отменила почти 100 рейсов из-за забастовки Авиакомпания Alitalia из-за забастовок персонала отменила в понедельник 95 из 550 рейсов, передает информагентство ANSA.

Футбол Эксперт оценил старт сборной России на отборочном турнире к Евро-2020 Спортивный обозреватель Федерального агентства новостей оценил старт сборной России на отборочном турнире к Евро-2020.

Футбол Фанаты «Спартака» начали травить Глушакова баннерами у офисов клуба На улицах Москвы появились растяжки, на которых Глушаков упоминается вместе со спонсорами и партнерами «Спартака» в шутливых лозунгах.

Шоу-бизнес София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.

Политика Демократов в Конгрессе США разочаровали итоги расследования Мюллера Как сайт kp.ru писал ранее, Минюст США 24 марта опубликовал основные положения из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года.

Здоровье Карантин по бешенству введён в липецком садоводстве В садоводческом товариществе «Металлург-6», расположенном вблизи Ссёлок, введён карантин по бешенству.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда вернется тепло Хотя, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, температура воздуха окажется хоть и выше климатической нормы, но днем в центральных областях столбики термометров не поднимется выше плюс 5-7 градусов.

Общество В России могут запретить проходить в музеи с сумками и рюкзаками Позже журналисты МК признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.

Происшествия В Брянске четыре человека погибли в ДТП Четыре человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Советском районе Брянска.

Политика Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.

Хоккей Звезда СКА Дацюк после травмы может выйти на лед в матче против ЦСКА Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк может принять участие в первом матче финала Западной конференции КХЛ против столичного ЦСКА, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.