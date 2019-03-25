Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости 05:52

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

Политика Экс-сотрудник СБУ оценил участие Порошенко в выборах на Украине Президент Украины Петр Порошенко сможет победить на выборах, которые пройдут 31 марта, благодаря фальсификациям и помощи спецслужб.

Интернет Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Экономика Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Политика Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.

Экономика В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.

Происшествия Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Происшествия Сторонники Навального из Татарстана подали в суд на «ВКонтакте» из-за передачи их данных Центру «Э» Четверо сторонников Алексея Навального из Татарстана подали иск к «ВКонтакте» и потребовали по 100 тысяч рублей компенсации за передачу их персональных данных региональному Центру по противодействию экстремизму МВД (Центру «Э»). Об этом Дождю сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Герасимов.

Здоровье Больные раком мозга назвали симптомы, которые они игнорировали Королевский колледж Лондона представил любопытные исследования, в которых приводятся симптомы, которым пациенты сначала не придавали значения, а позднее у них диагностировали рак мозга.

Политика Погибшие «Гиви» и Захарченко остались в реестре избирателей на Украине Как отмечается, среди них находятся погибшие бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и "Гиви", командир батальона "Сомали" Михаил Толстых.

Армия и оружие Россия совершит наблюдательный полет над США «С 25.03 по 30.03 российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединенных Штатов Америки», — сказано в сообщении.

Происшествия В Брянске в ДТП около автовокзала погибли четыре человека В результате аварии на месте погибли три пассажира и водитель "Хендай".

Армия и оружие Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Кертис Уилбур» (Curtis Wilbur) и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф» (Bertholf) прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.

Футбол Караваев: «Мечтаю играть за такой клуб, как „Барселона“ или „Реал“» Защитник голландского «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев назвал игрока, которого ставит себе в пример, рассказал, в какой команде мечтает выступать, и признался в желании больше играть в Лиге чемпионов.

Происшествия В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв селезенки.

Космос Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты Головные научный и финансовый институты Роскосмоса — ЦНИИмаш и «Агат» — подсчитали, что разработка и изготовление первого экземпляра новой российской сверхтяжелой ракеты обойдутся в 1,5 триллиона рублей.

Политика Песков оценил возможность обмена заключенными между Россией и Украиной Как известно, во время мероприятия планируется поднять вопрос об обмене заключенными между Россией и Украиной.

Общество Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.

Общество Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.

Происшествия Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения из служебной машины.

Происшествия В Москве мужчина умер в здании суда В здании Кузьминского суда Москвы умер мужчина, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.