Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости 05:52

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Авто В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2% В прошлом году российские автолюбители приобрели 534 200 новых автомобилей в кузове «седан».

Экономика Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Политика Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Вилкул заявил, что Украину ведут в «тёмную Европу» прошлого столетия Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что нынешние власти ведут в страну в Европу, но только в «тёмную Европу 30-х годов прошлого столетия».

Финансы Крупные депозиты выросли быстрее мелких и средних Крупные депозиты выросли быстрее мелких и средних Если в 2017 году наиболее активно росли вклады вблизи максимального размера страхового возмещения (1,4 млн руб.), то в 2018 году население стало более интенсивно размещать в банках суммы, превышающие страховой лимит, следует из проведенного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) анализа.

Происшествия Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.

Политика Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспорта Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам.

Политика Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».

Политика Кризис вокруг Brexit вызвал новые отставки в Британии Политический кризис, связанный с Brexit, стал причиной новых отставок в правительстве Великобритании.

Армия и оружие Пентагон испытал две противоракеты В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.

Транспорт Мэрия Екатеринбурга заплатит 95 миллионов за замену светофоров В документации закупки приводится 40 адресов, по которым проведут работы, их общая стоимость оценивается чиновниками в 95 млн рублей.

Энергетика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Происшествия Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.

Наука Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.

Происшествия В Подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика Ребенку сделали непонятный укол Москва, 26 марта. Родители маленького пациента подмосковной полиции обратились за помощью к полицейским.