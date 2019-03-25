Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости 05:52

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ повысил курсы доллара и евро на 26 марта

Москва 2407:03

Официальный курс доллара вырос на 72 копейки

Газета.Ru06:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 марта в размере 64,4993 руб

Финмаркет05:43

ЦБ РФ повысил на 26 марта курс доллара до 64,5 рубля

ТАСС05:24

Курсы валют ЦБ РФ на 25 марта: 64,4993 руб/доллар США и 72,9229 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

РИА Новости05:52

Рубль получил подкрепление

Коммерсантъ22 марта в 18:01
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Авто

В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2%

В прошлом году российские автолюбители приобрели 534 200 новых автомобилей в кузове «седан».
Обновлено в 09:53
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Музыка

Шнуров рассказал, чем будет заниматься после «Ленинграда»

Обновлено в 11:44
Космос

В недрах Марса находится что-то невероятно твердое: зонд InSight столкнулся с аномальной преградой

Исследовательский зонд InSight прибыл на Марс в ноябре 2018 года.
Обновлено в 21:51
Политика

Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Культура

Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 09:02
Политика

Вилкул заявил, что Украину ведут в «тёмную Европу» прошлого столетия

Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что нынешние власти ведут в страну в Европу, но только в «тёмную Европу 30-х годов прошлого столетия».
Обновлено в 23:15
Финансы

Крупные депозиты выросли быстрее мелких и средних

Крупные депозиты выросли быстрее мелких и средних Если в 2017 году наиболее активно росли вклады вблизи максимального размера страхового возмещения (1,4 млн руб.), то в 2018 году население стало более интенсивно размещать в банках суммы, превышающие страховой лимит, следует из проведенного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) анализа.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Космос

NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос

Обновлено в 21:48
Политика

Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспорта

Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 10:11
Хоккей

31 сейв Георгиева не помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес

«Физическая слабость и резкое ухудшение здоровья»: таролог обрисовала состояние Джигарханяна

Известный таролог Анна Романова высказалась по поводу текущего состояния здоровья актера Армена Джигарханяна.
Обновлено в 22:56
Политика

Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита

Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Политика

Кризис вокруг Brexit вызвал новые отставки в Британии

Политический кризис, связанный с Brexit, стал причиной новых отставок в правительстве Великобритании.
Обновлено в 20:59
Футбол

Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить Норвегию

Обновлено в 12:48
Общество

В Минске задержали участников Дня воли

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Пентагон испытал две противоракеты

В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено в 20:29
Транспорт

Мэрия Екатеринбурга заплатит 95 миллионов за замену светофоров

В документации закупки приводится 40 адресов, по которым проведут работы, их общая стоимость оценивается чиновниками в 95 млн рублей.
Обновлено в 07:09
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено в 22:56
Происшествия

Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы

Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Наука

Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей

Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика

Ребенку сделали непонятный укол Москва, 26 марта. Родители маленького пациента подмосковной полиции обратились за помощью к полицейским.
Обновлено в 23:27
Кино

Умер сценарист и режиссер Ларри Коэн

Обновлено в 04:08
Политика

США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено в 21:27
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