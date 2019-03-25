Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости 05:52

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 марта

Интерфакс06:11

Официальный курс доллара вырос на 72 копейки

Газета.Ru06:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 марта в размере 64,4993 руб

Финмаркет05:43

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 64,50 рубля

Московский Комсомолец05:50

ЦБ РФ повысил на 26 марта курс доллара до 64,5 рубля

ТАСС05:24

ЦБ повысил курсы доллара и евро

News.ru05:46

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

РИА Новости05:52
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
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Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

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В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

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Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

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«Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя

Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
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На военной базе США в Японии прогремел взрыв

В центральной части южного японского острова Окинава на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран произошел взрыв.
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Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино

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Студенты изобразили Skoda Kodiaq в версии пикапа. Это не первый раз, когда они придумывают интересные варианты.
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Honda готовит радикальное обновление для кроссовера Honda BR-V

В этом году компания Honda собирается представить обновленную версию бюджетного кроссовера BR-V.
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Авто

Toyota отзывает в России 350 автомобилей GT86

Обновлено в 09:25
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Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
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Физики построили первый универсальный генератор запутанных фотонов

Китайские физики построили первый генератор запутанных фотонов, который удовлетворяет четырем ключевым критериям: работает только «по требованию», создает фотоны с высокой степенью запутанности, неразличимости и эффективности.
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«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
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В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
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Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета

Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
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Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд

Обновлено в 16:54
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В Тюмени ребенок из Киргизии заразил корью соседей

Три случая заболевания корью зафиксировано в Тюмени с начала этого года. Среди инфицированных - два ребенка и один взрослый.
Обновлено в 07:10
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«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike

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Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
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В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гомосексуальные сцены

Из ленты, которая рассказывает о музыкальной группе Queen и жизни её вокалиста Фредди Меркьюри, вырезали сцены и эпизоды, демонстрирующие нетрадиционные отношения.
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На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

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Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
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Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Обновлено в 16:20
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Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
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Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
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Кожемяко уволил очередного директора департамента

В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:03
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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BMW тестирует электрокары за Полярным кругом

Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.
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Как работают Яндекс.Новости?
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