Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости вчера в 05:52

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

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