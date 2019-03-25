Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости вчера в 05:52
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:53, Ашберн
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну
Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги.
Обновлено в 19:25
Политика
Евродепутат пристыдил ЕП за Крым
«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено в 20:34
Экономика
Медведев заявил о моратории в России на изменение налогов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет в России не будет усиливаться фискальная нагрузка и налоги останутся на нынешнем уровне По словам главы российского кабмина, сейчас готовится законопроект, по которому в Налоговый кодекс РФ будет включено несколько неналоговых платежей.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31
Авто
Tesla презентовала новый электрокар Model Y. Видео
Сегодня в Калифорнии состоялась торжественная премьера электрического кросса Tesla Model Y. Новинка отличается фирменным дизайном в минималистичном стиле, а передняя часть во многом похожа на Model 3.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Пентагон даст Трампу $1 млрд на стену с Мексикой
Документ подразумевает выделение лишь $1,37 млрд на строительство стены на границе США и Мексики, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.
Обновлено в 00:48
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами
Израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами после затишья, продолжавшегося почти весь вторник, следует из армейских сводок.
Обновлено в 18:12
Здоровье
В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ
Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено в 07:04
Политика
Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине
Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено в 15:13
Космос
Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году
Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено в 18:44
Единоборства
Президент UFC заявил, что на месте Макгрегора тоже завершил бы карьеру
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на месте ирландца Конора Макгрегора тоже принял бы решение завершить карьеру.
Обновлено в 03:09
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено в 18:43
Футбол
Рамос поддержал главного тренера сборной Испании Луиса Энрике
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Спорт
Тяжёлая атлетика не будет исключена из программы ОИ-2024
Во вторник, 26 марта, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) опубликовал информацию, согласно которой тяжёлая атлетика бедет представлена на ОИ-2024.
Обновлено в 16:30
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Здоровье
Симультанную операцию провели севастопольские хирурги-онкологи
Хирурги одновременно удалили пациенту опухоль почки и выполнили протезирование аорты в связи с аневризмой.
Обновлено в 10:09
Наука
В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник
Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.
Обновлено в 18:11
Театры
Артисты Мариинки исполнят в «Зарядье» оперу Вагнера
Четвертого апреля в московском парке «Зарядье» покажут оперу «Парсифаль» Рихарда Вагнера в постановка Мариинского театра.
Обновлено в 03:08
Общество
Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники
В городе Чимальуакан в Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники, сообщает пресс-служба гражданской обороны страны.
Обновлено в 20:02