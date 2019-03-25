Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости 25 марта в 05:52
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
Технологии
Правительство обеспечит силовикам доступ к интернету вещей
Чтобы обезопасить российский сегмент, предлагается создать замкнутую сеть на территории РФ – с реестром идентификаторов устройств, точек доступа и других элементов.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пабло Пикассо
Обновлено вчера в 09:51
Технологии
Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России
Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Футбол
Ван Галь: «Сульшер паркует „автобус“, как и Моуринью»
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Галь поговорил об изменениях, которые произошли в команде.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Порошенко назвал условия для начала диалога с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией.
Обновлено вчера в 23:06
Футбол
Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко
Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ.
Обновлено вчера в 06:33
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека
"В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей - 4-летнего мальчика и двухлетней девочки", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Наука
В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник
Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.
Обновлено вчера в 18:11
Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Три российских офицера погибли в Сирии
В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено 25 марта в 20:04
Транспорт
Из Новокузнецка в Новосибирск запустят новый авиарейс
Воспользоваться новым рейсом можно будет по понедельникам, средам и пятницам – сообщает А42.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Fitch понизило прогноз цен на алюминий и медь в 2019 г
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз цен на алюминий и медь на текущий год в связи с ожиданием меньшего дефицита предложения этих металлов на рынке, говорится в релизе агентства.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо
Обновлено вчера в 23:51
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный чемпионат мира
Елизавета Туктамышева примет участие в командном чемпионате мира в Японии. Состязания пройдут с 11 по 14 апреля в городе Фукуока.
Обновлено в 00:47
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
«Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.
Обновлено в 00:10
Общество
В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить в России Школпитнадзор — государственный орган по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений.
Обновлено в 00:37
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Экс-мэра Биробиджана подозревают в злоупотреблении полномочиями
Следователи возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями, фигурантом которого стал бывший мэр Биробиджана Евгений Коростелев.
Обновлено вчера в 23:09
Хоккей
«Эдмонтон» забросил восемь шайб в ворота «Лос-Анджелес Кингз»
Обновлено вчера в 23:51