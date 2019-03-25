Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости 05:52
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Игры
Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls
Обновлено в 10:54
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро
По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Наука
В Норвегии найден «корабль мертвых»
Обновлено в 10:39
Экономика
Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Экономика
Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Единоборства
Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира WBA
Российский боксер Денис Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и проведет защиту титула летом 2019 года.
Обновлено в 09:43
Спорт
Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила
Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.
Обновлено в 08:41
Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.
Обновлено в 06:49
Музыка
Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
Обновлено в 07:25
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Здоровье
В Тюмени ребенок из Киргизии заразил корью соседей
Три случая заболевания корью зафиксировано в Тюмени с начала этого года. Среди инфицированных - два ребенка и один взрослый.
Обновлено в 07:10
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено в 04:24
Музыка
Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни
Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Замглавврача Александровской больницы отделалась штрафом
Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 11:02
Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова
Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью изданию «Сегодня» заявил, что украинская полиция планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их европейским оружием.
Обновлено в 12:07
Авто
В России отзывают 350 автомобилей Toyota
Обновлено в 10:50
Экономика
Настроения в деловых кругах Германии выросли в марте
Настроения в деловых кругах Германии в марте начали улучшаться после шести месяцев ухудшения подряд, несмотря на очередное снижение показателя ожиданий в производственном секторе.
Обновлено в 06:59
Политика
Оппозиция проведёт митинг по закону о референдуме в Ингушетии
Власти Ингушетии разрешили оппозиции провести митинг в республиканской столице - Магасе.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено вчера в 11:44
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34