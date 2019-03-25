Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубляРИА Новости вчера в 05:52

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.

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