Финансы
Официальный курс евро вырос на 11 копеекГазета.Ru 05:31
Официальный курс евро на среду, 1 мая, вырос на 10,72 копейки, составив 72,3096 рубля. Это следует из данных на сайте Банка России. Курс доллара сократился на 6,03 копейки до 64,6314 рубля.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Энергетика
«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»
Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Москве грузовик провалился под грунт после ДТП
Грузовой автомобиль "КамАЗ" провалился под грунт на Рязанском проспекте в Москве после аварии.
Обновлено в 11:13
Экономика
Директор СВР в 2018 году увеличил свой доход на 500 тыс. рублей
Доход директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкин за 2018 год составил 9,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в пятницу на официальном сайте службы.
Обновлено в 10:26
Политика
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Обновлено в 07:21
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19
Космос
NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС
Обновлено в 03:38
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Общество
РКН оштрафовал самарское СМИ за отсутствие новостей в выходные
Роскомнадзор оштрафовал самарское онлайн-издание «Парк Гагарина» на 10 тыс. рублей в связи с отсутствием новостей в выходные дни, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 11:43
Политика
Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США
Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
Обновлено в 10:24
Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Футбол
Фирмино тренировался в общей группе перед игрой с «Барселоной»
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вернулся в общую группу команды перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:39
Культура
Голландский владелец шоу «Голос. Дети» ждёт результаты расследования голосования
Финал телевизионного конкурса был показан 26 апреля. В результате зрительского SMS-голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 11:26
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»
Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:19
Политика
Зеленского официально объявили избранным президентом Украины
Обновлено в 08:42
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено в 10:27
Театры
События мая: куда пойти
Обновлено в 10:59
Гаджеты
Исследование: какие фитнес-трекеры обманывают своих владельцев
В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
Обновлено в 05:05
Футбол
РПЛ заставит футболистов общаться с прессой
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят ввести дисциплинарные санкции в адрес игроков, которые отказываются общаться с журналистами, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:07
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Кампания по сбору средств на смартфон Energizer провалилась
Компания Avenir Telecom, объявившая о сборе средств на Energizer Power Max P18K через площадку для краудфандинга Indiegogo, получила всего 1% необходимой суммы.
Обновлено в 10:45
Политика
СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича
Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Хоккей
«Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам
Казанский «Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам, информирует официальный сайт трёхкратного обладателя Кубка Гагарина.
Обновлено в 10:53
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Элементы новейшей ЗРС С-500 успешно прошли полигонные испытания
Генерал-лейтенант Александр Горьков, ранее занимавший пост начальника зенитно-ракетных войск, рассказал, что новое поколение ЗРС С-500 может использоваться для противоракетной обороны и борьбы с баллистическими блоками.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Участник банды Басаева получил 13 лет
13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Кино
Премьеру «Фантастических тварей 3» отложили на два с половиной года
Канал CNN подтвердил, что следующий фильм по "Фантастическим тварям" поклонники увидят не в 2020-м, как ожидалось ранее, а в 2021 году.
Обновлено в 09:00
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54