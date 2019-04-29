Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 64,63 рубляПРАЙМ вчера в 05:22
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,0866 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Авто
Toyota посвятила спецверсию GT86 горной дороге в Японии
Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Мадуро объявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Теперь официально: AMD Navi выйдет в третьем квартале, будет дешевле Radeon VII
AMD ожидает, что во втором квартале розничный сегмент видеокарт продемонстрирует рост объёмов продаж и выручки, а выход Navi в третьем квартале только укрепит эту тенденцию.
Обновлено в 00:07
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено вчера в 03:37
Музыка
Фестиваль Башмета откроется в Ярославле
XI Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под руководством Юрия Башмета откроется в среду, первого мая, премьерой сочинения Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Александра Блока.
Обновлено в 00:32
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Авто
В России началась сборка Kia Soul нового поколения
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено вчера в 14:42
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:07
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Здоровье
В здравоохранении Кузбасса произошло новое назначение
Новый главный врач назначен в Междуреченской городской больнице.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено вчера в 09:45
Хоккей
Екатеринбургский «Автомобилист» расстался с 11 хоккеистами
Обновлено в 02:58
Политика
Названо число донбассцев, желающих получить гражданство России
Получить гражданство Российской Федерации хотят 86% жителей Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки
Обновлено вчера в 02:48
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Авто
Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Политика
Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Экс-глава Google покинет Alphabet
Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт уходит из состава правления Alphabet, материнской компании Google.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии
Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено вчера в 04:34
Энергетика
Белоруссия остановила поставки российской нефти
Первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил, что прием нефти с территории России полностью остановлен до того момента, пока не будет вытеснено некачественное сырье.
Обновлено вчера в 09:58