Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 64,63 рубляПРАЙМ вчера в 05:22

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,0866 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Судьба рубля определилась

Deita.ruвчера в 09:28

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

РИА Новостивчера в 05:49

Курсы валют ЦБ РФ на 30 апреля: 64,6314 руб/доллар США и 72,3096 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Официальный курс евро вырос на 11 копеек

Газета.Ruвчера в 05:31

Банк России снизил с 1 мая курс доллара до 64,63 рубля

ТАССвчера в 05:33

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая

Интерфаксвчера в 05:40

ЦБ РФ установил курс евро с 1 мая в размере 72,3096 руб

Финмаркетвчера в 05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Культура

Режиссер Павел Чухрай назвал ерундой сообщения о своей госпитализации

Обновлено в 02:24
Авто

Toyota посвятила спецверсию GT86 горной дороге в Японии

Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Мадуро объявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле

Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

Теперь официально: AMD Navi выйдет в третьем квартале, будет дешевле Radeon VII

AMD ожидает, что во втором квартале розничный сегмент видеокарт продемонстрирует рост объёмов продаж и выручки, а выход Navi в третьем квартале только укрепит эту тенденцию.
Обновлено в 00:07
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено вчера в 03:37
Музыка

Фестиваль Башмета откроется в Ярославле

XI Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под руководством Юрия Башмета откроется в среду, первого мая, премьерой сочинения Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Александра Блока.
Обновлено в 00:32
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ

Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами

Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Авто

В России началась сборка Kia Soul нового поколения

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено вчера в 14:42
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 21:07
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Здоровье

В здравоохранении Кузбасса произошло новое назначение

Новый главный врач назначен в Междуреченской городской больнице.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины

Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено вчера в 09:45
Хоккей

Екатеринбургский «Автомобилист» расстался с 11 хоккеистами

Обновлено в 02:58
Политика

Названо число донбассцев, желающих получить гражданство России

Получить гражданство Российской Федерации хотят 86% жителей Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик.
Обновлено вчера в 12:07
Общество

Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки

Обновлено вчера в 02:48
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Авто

Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году

Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускам

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Политика

Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено вчера в 09:48
Общество

Экс-глава Google покинет Alphabet

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт уходит из состава правления Alphabet, материнской компании Google.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии

Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено вчера в 04:34
Энергетика

Белоруссия остановила поставки российской нефти

Первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил, что прием нефти с территории России полностью остановлен до того момента, пока не будет вытеснено некачественное сырье.
Обновлено вчера в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное