Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубляРИА Новости вчера в 06:24

Официальный курс евро на вторник вырос на 11,42 копейки - до 72,2024 рубля, курс доллара снизился на 1,36 копейки - до 64,6917 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубля

Армия и оружие Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие Число пострадавших в столкновениях в Венесуэле выросло с 19 до 26 человек.

Происшествия Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы.

Космос Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» (Long March-4B) успешно вывела на орбиту два спутника «Тяньхуэй-2», сообщает People’s Daily.

Театры Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.

Политика Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.

Наука Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.

Происшествия Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО «Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Хоккей Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении активиста Андрея Боровикова, ему вменяют неоднократное нарушение «митинговых» статей КоАП, сообщает портал 29.ru.

Политика Зеленский встретился с главой УПЦ МП Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

Происшествия В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.

Футбол Роналду потратил более 10 миллионов евро на новый автомобиль Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Авто В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.

Армия и оружие Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек «Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Авто Стартовали продажи нового Kia ProCeed Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.

Футбол Кечинов: обещания Кононова в «Спартаке» сразу вызвали смех Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов раскритиковал главного тренера красно-белых Олега Кононова за высказывания, данные им в начале работы в стане "народной команды".

Общество Император Японии Акихито отрёкся от престола Японский император Акихито сегодня официально отрёкся от трона в связи с преклонным возрастом.

Шоу-бизнес Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Политика Путин назначил нового посла в Белоруссии Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.