Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубляРИА Новости вчера в 06:24
Официальный курс евро на вторник вырос на 11,42 копейки - до 72,2024 рубля, курс доллара снизился на 1,36 копейки - до 64,6917 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Наука
Ученые Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие
Число пострадавших в столкновениях в Венесуэле выросло с 19 до 26 человек.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии
Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы.
Обновлено в 05:46
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» (Long March-4B) успешно вывела на орбиту два спутника «Тяньхуэй-2», сообщает People’s Daily.
Обновлено в 01:50
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Политика
На выборах президента Украины победил Владимир Зеленский
Обновлено в 07:20
Политика
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
Обновлено в 10:09
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Спорт
ВАДА успешно извлекло более 2000 образцов из московской лаборатории
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отчитались о получении допинг-проб московской лаборатории.
Обновлено в 14:47
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов
В Архангельске возбудили уголовное дело в отношении активиста Андрея Боровикова, ему вменяют неоднократное нарушение «митинговых» статей КоАП, сообщает портал 29.ru.
Обновлено в 14:53
Политика
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Ранее политик провел встречу с главой ПЦУ Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой канонической Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Обновлено в 14:46
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Футбол
Роналду потратил более 10 миллионов евро на новый автомобиль
Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.
Обновлено в 15:52
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Авто
В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport
Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек
«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
Обновлено в 14:42
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Футбол
Кечинов: обещания Кононова в «Спартаке» сразу вызвали смех
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов раскритиковал главного тренера красно-белых Олега Кононова за высказывания, данные им в начале работы в стане "народной команды".
Обновлено в 14:15
Общество
Император Японии Акихито отрёкся от престола
Японский император Акихито сегодня официально отрёкся от трона в связи с преклонным возрастом.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Теннис
Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской
Обновлено в 11:53
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Авто
В России продажи Lamborghini увеличились в 9 раз
Итальянская компания Lamborghini в первом квартале нынешнего года продала 28 автомобилей в России, что в 9 раз превышает показатели за аналогичный промежуток 2018 года.
Обновлено в 07:26