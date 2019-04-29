Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубляРИА Новости 29 апреля в 06:24

Официальный курс евро на вторник вырос на 11,42 копейки - до 72,2024 рубля, курс доллара снизился на 1,36 копейки - до 64,6917 рубля, следует из данных Банка России.
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Судьба рубля определилась

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ЦБ РФ установил курс евро с 1 мая в размере 72,3096 руб

Финмаркетвчера в 05:25

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая

Интерфаксвчера в 05:40

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Газета.Ruвчера в 05:31

Банк России снизил с 1 мая курс доллара до 64,63 рубля

ТАССвчера в 05:33

Курсы валют ЦБ РФ на 30 апреля: 64,6314 руб/доллар США и 72,3096 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

РИА Новостивчера в 05:49
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
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Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
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Политика

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Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
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Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
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Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
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В Кузбассе без вести пропал школьник

Обновлено вчера в 06:46
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Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

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Политика

Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Какие изменения в законах ждут водителей в мае 2019 года

В 2019 году к майским праздникам приурочили вступление в силу изменений в ГОСТе на дорожные знаки и правилах страхования ОСАГО.
Обновлено вчера в 04:18
Футбол

Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
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Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

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Газпромбанк составил рейтинг выживаемости героев «Игры престолов»

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Путин решил озвучить настоящую причину гибели подлодки «Курск»

Президент России Владимир Путин озвучил истинную причину трагической аварии на подводной лодке «Курск».
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Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
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Политика

Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным

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Политика

Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США

Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
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Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Северной Каролине

Департамент полиции американского города Шарлотт сообщил, что личность подозреваемого в стрельбе в кампусе университета в американской Северной Каролине установлена.
Обновлено в 00:20
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

В Британии оценили первых красавиц Росгвардии

Ранее стало известно, что прапорщик полиции Анна Храмцова победила в первом всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии".
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Армия и оружие

Американские F-35 начали много простаивать на земле

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Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

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Ярмольник выиграл суд против ФСО

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