Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубляРИА Новости 29 апреля в 06:24
Официальный курс евро на вторник вырос на 11,42 копейки - до 72,2024 рубля, курс доллара снизился на 1,36 копейки - до 64,6917 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Общество
Чувство голода после еды может быть признаком диабета
По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено вчера в 08:39
Хоккей
«Коламбус» повел в серии с «Бостоном», Бобровский отразил 36 бросков
Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37, был признан первой звездой встречи.
Обновлено в 00:30
Экономика
Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала
Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Судебные приставы приостановили работу театра «У Никитских ворот»
Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Хоккей
«Ак Барс» покинут восемь игроков
Обновлено вчера в 12:21
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
В Кузбассе без вести пропал школьник
Обновлено вчера в 06:46
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Политика
Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Какие изменения в законах ждут водителей в мае 2019 года
В 2019 году к майским праздникам приурочили вступление в силу изменений в ГОСТе на дорожные знаки и правилах страхования ОСАГО.
Обновлено вчера в 04:18
Футбол
Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
Обновлено в 00:35
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Кино
Газпромбанк составил рейтинг выживаемости героев «Игры престолов»
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Путин решил озвучить настоящую причину гибели подлодки «Курск»
Президент России Владимир Путин озвучил истинную причину трагической аварии на подводной лодке «Курск».
Обновлено вчера в 14:31
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Глава МИД Канады назвала смертный приговор канадцу в КНР бесчеловечным
«Жестоким и бесчеловечным» назвала смертный приговор, вынесенный гражданину Канады Фань Вэю в Китае за производство и контрабанду наркотических средств, глава МИД Канады Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Северной Каролине
Департамент полиции американского города Шарлотт сообщил, что личность подозреваемого в стрельбе в кампусе университета в американской Северной Каролине установлена.
Обновлено в 00:20
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Ранее стало известно, что прапорщик полиции Анна Храмцова победила в первом всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии".
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Американские F-35 начали много простаивать на земле
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23