Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубляРИА Новости 29 апреля в 06:24
Официальный курс евро на вторник вырос на 11,42 копейки - до 72,2024 рубля, курс доллара снизился на 1,36 копейки - до 64,6917 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
Николас Мадуро обратился к венесуэльскому народу
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Москве полицейские спасли лисенка
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Суд на три месяца закрыл театр «У Никитских ворот»
Пресненский районный суд Москвы 25 апреля признал столичный театр «У Никитских ворот» виновным в нарушении ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор) и постановил приостановить деятельность театра на 90 суток, следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Гаджеты
ОС Windows 10 «потяжелеет» минимум до 32 Гбайт
Американский технологический гигант Microsoft изменил минимальные требования к операционной системе Windows 10 — популярная ОС, в частности, теперь требует больше свободного пространства на жестком диске.
Обновлено вчера в 03:32
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Транспорт
В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено вчера в 17:20
Кино
Мэйси Уильямс призналась, что Арья Старк не заслужила своей судьбы в третьем эпизоде «Игры престолов»
Экранная Арья Старк призналась, что даже её бойфренд предполагал, что сразиться с Королем Ночи на мечах должен был Джон Сноу.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Суд в США перенес рассмотрение дела россиянина Никулина на 11 июня
Суд в Калифорнии по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве, во вторник назначил на 11 июня слушания, на которых будет определено, может ли он предстать перед судом присяжных или ему необходимо пройти новое психиатрическое обследование, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Суд одобрил новое соглашение биржевого регулятора США с Илоном Маском
Нью-Йоркский суд одобрил новое соглашение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с американским предпринимателем Илоном Маском по условиям неразглашения сведений относительно деятельности компании Tesla без предварительного разрешения юриста, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
В Кемерове из-за мусорки сгорели три дома
В областном центре в результате пожара выгорели три частных дома. Один из них полностью уничтожен.
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено вчера в 13:09
Авто
Мантуров рассказал об особенностях парадных кабриолетов Aurus
Денис Мантуров, руководитель российского Минпромторга, раскрыл основные особенности автомобилей Aurus в кузове кабриолет, которые должны будут заменить ЗИЛы на Параде Победы.
Обновлено вчера в 03:28
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве
Обновлено 29 апреля в 11:55
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Авто
В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport
Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено 29 апреля в 08:54
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:06