Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубляРИА Новости вчера в 06:24

Официальный курс евро на вторник вырос на 11,42 копейки - до 72,2024 рубля, курс доллара снизился на 1,36 копейки - до 64,6917 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

РИА Новости05:49

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая

Интерфакс05:40

Официальные курсы ЦБ России на 27–29.04.2019

Коммерсантъ28 апреля в 17:50

Банк России снизил с 1 мая курс доллара до 64,63 рубля

ТАСС05:33

Курсы валют ЦБ РФ на 30 апреля: 64,6314 руб/доллар США и 72,3096 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 1 мая в размере 72,3096 руб

Финмаркет05:25

Официальный курс евро вырос на 11 копеек

Газета.Ru05:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Транспорт

Новый стандарт дорожных знаков вступил в силу

Государственный стандарт, разрешающий в городе уменьшенные дорожные знаки, вступил в силу, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 18:36
Авто

На eBay продают два маслкара Dodge Challenger SRT Demon

Стоит отметить, что всего Dodge Challenger SRT Demon было выпущено 3 300 экземпляров, последний из которых был продан на аукционе за один миллион долларов.
Обновлено в 13:57
Происшествия

На судне «Василий Головин» погибли два моряка

На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Политика

Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле

Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео

Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в университете Северной Каролины

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на территории университета в американском штате Северная Каролина.
Обновлено в 19:18
Космос

На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн

Обновлено в 08:52
Здоровье

Россиянам рекомендовали есть не более 400 граммов шашлыка в день

Шашлыка не рекомендуется есть более 400 граммов в день.
Обновлено в 20:33
Происшествия

В Москве полицейские спасли лисенка

Обновлено в 18:40
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Посол РФ предостерег от концепции победы в ядерной войне

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что концепции победы в ядерной войне опасны и не соответствуют действительности.
Обновлено в 16:31
Экономика

Мелкие магазины могут быть закрыты

Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Общество

Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия

Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Экономика

В России предлагают обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый сбор на все посылки из-за рубежа.
Обновлено в 14:33
Кино

Скончалась известная французская актриса Анемон

Обновлено в 19:54
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Политика

Соратник Гуаидо укрылся в посольстве Чили в Венесуэле

Обновлено в 18:28
Здоровье

Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики

Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы

Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено в 10:38
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Обновлено в 18:12
Финансы

Аналитики дали советы, пора ли покупать валюту к летним отпускам

К летнему периоду традиционно наблюдается повышенный спрос населения на валюту из-за сезона отпусков, и это дополнительно стимулирует ослабление рубля против доллара и евро, отметил Константин Кочергин из банка "Восточный".
Обновлено в 20:17
Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

Обновлено в 12:24
Общество

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

Обновлено в 08:12
Кино

Названа стоимость участия Роберта Дауни мл. в фильме «Мстители 3»

Роберт Дауни мл. заработал значительно больше своих коллег, приняв участие в фильме "Мстители 3: Война бесконечности".
Обновлено в 17:41
Наука

Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне

Обновлено в 09:48
Энергетика

«Газпром»: «Северный поток-2» будет достроен в 2019 году

Ранее сообщалось, что «Северный поток-2» позволит сэкономить европейцам до 8 миллиардов евро в год.
Обновлено вчера в 13:47
Игры

Catherine: Full Body уже можно предзаказать

Обновлено в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное