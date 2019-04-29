Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубляРИА Новости вчера в 06:24
Официальный курс евро на вторник вырос на 11,42 копейки - до 72,2024 рубля, курс доллара снизился на 1,36 копейки - до 64,6917 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Транспорт
Новый стандарт дорожных знаков вступил в силу
Государственный стандарт, разрешающий в городе уменьшенные дорожные знаки, вступил в силу, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 18:36
Авто
На eBay продают два маслкара Dodge Challenger SRT Demon
Стоит отметить, что всего Dodge Challenger SRT Demon было выпущено 3 300 экземпляров, последний из которых был продан на аукционе за один миллион долларов.
Обновлено в 13:57
Происшествия
На судне «Василий Головин» погибли два моряка
На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Политика
Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле
Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в университете Северной Каролины
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на территории университета в американском штате Северная Каролина.
Обновлено в 19:18
Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн
Обновлено в 08:52
Здоровье
Россиянам рекомендовали есть не более 400 граммов шашлыка в день
Шашлыка не рекомендуется есть более 400 граммов в день.
Обновлено в 20:33
Происшествия
В Москве полицейские спасли лисенка
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Посол РФ предостерег от концепции победы в ядерной войне
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что концепции победы в ядерной войне опасны и не соответствуют действительности.
Обновлено в 16:31
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Экономика
В России предлагают обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый сбор на все посылки из-за рубежа.
Обновлено в 14:33
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено в 19:54
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Политика
Соратник Гуаидо укрылся в посольстве Чили в Венесуэле
Обновлено в 18:28
Здоровье
Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики
Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы
Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Финансы
Аналитики дали советы, пора ли покупать валюту к летним отпускам
К летнему периоду традиционно наблюдается повышенный спрос населения на валюту из-за сезона отпусков, и это дополнительно стимулирует ослабление рубля против доллара и евро, отметил Константин Кочергин из банка "Восточный".
Обновлено в 20:17
Политика
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины
Обновлено в 12:24
Общество
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Кино
Названа стоимость участия Роберта Дауни мл. в фильме «Мстители 3»
Роберт Дауни мл. заработал значительно больше своих коллег, приняв участие в фильме "Мстители 3: Война бесконечности".
Обновлено в 17:41
Наука
Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне
Обновлено в 09:48
Энергетика
«Газпром»: «Северный поток-2» будет достроен в 2019 году
Ранее сообщалось, что «Северный поток-2» позволит сэкономить европейцам до 8 миллиардов евро в год.
Обновлено вчера в 13:47
Игры
Catherine: Full Body уже можно предзаказать
Обновлено в 16:49