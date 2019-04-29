Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубляРИА Новости вчера в 06:24

Официальный курс евро на вторник вырос на 11,42 копейки - до 72,2024 рубля, курс доллара снизился на 1,36 копейки - до 64,6917 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубля

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