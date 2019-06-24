Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубляРИА Новости вчера в 07:25

Официальный курс евро на вторник вырос на 24,83 копейки - до 71,5973 рубля, курс доллара уменьшился на 22 копейки, до 62,9095 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубля

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