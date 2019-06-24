Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубляРИА Новости 07:25

Официальный курс евро на вторник вырос на 24,83 копейки - до 71,5973 рубля, курс доллара уменьшился на 22 копейки, до 62,9095 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубля

Происшествия Младенца нашли в подъезде дома в Тайшете Иркутской области В городе Тайшете в Иркутской области в подъезде одного из домов нашли двухмесячную девочку. Ребенка обнаружила местная жительница.

Политика ПЦУ лишила Филарета канонических прав «Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», – сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.

Политика Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.

Общество Митинг против политических репрессий начался в Москве Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.

Шоу-бизнес Пелагея показала редкие фото с двухлетней дочерью Тридцатидвухлетняя певица Пелагея впервые за долгое время поделилась в своем Instagram фотографиями двухлетней дочери Таисии.

Музыка Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.

Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Футбол Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане планируют снести Итальянские футбольные клубы «Интер» и «Милан» подтвердили слухи о намерении сноса своего домашнего стадиона «Сан-Сиро».

Политика Текслер попросил на выход мэра Челябинска Как отметил политолог Алёксандр Мельников, после смены главы региона вопрос состоится ли отставка Владимира Елистратова с поста мэра Челябинска по сути не стоял.

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Общество Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».

Культура Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.

Кино Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали свой любимый фильм Marvel Джилленхол в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» сыграл роль главного злодея Мистеро. Мировая премьера картины запланирована на 28 июня.

Шоу-бизнес Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.

Политика В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17 Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.

Шоу-бизнес Наталья Штурм едва не погибла во Франции Штурм не волновалась за предстоящее возвращение из Сен-Тропе. Но пока отдыхающие сидели в ресторане, начался сильный шторм.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.

Энергетика «Нафтогаз» отказался оказывать помощь «Укртрансгазу» Компания «Нафтогаз» больше не будут оказывать помощь газовому оператору, компании «Укртрансгаз», заявили 24 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Происшествия В отношении энгельсского полицейского возбудили третье уголовное дело В Энгельсе в отношении бывшего сотрудника полиции, который подозревался в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотиков, возбуждено новое уголовное дело - по факту фальсификации доказательств, сообщает саратовское СУ СК.

Футбол Божович доволен календарем «Крыльев Советов» на старте сезона Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед началом австрийского сбора оценил календарь предстоящего сезона и рассказал о перспективной молодежи.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Футбол Глушаков ищет новый клуб через Instagram Экс-футболист московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в Instagram пост о поиске новой работы.

Авто В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году Власти Ирландии намерены к 2030 году полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.