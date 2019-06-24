Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубляРИА Новости 07:25

Официальный курс евро на вторник вырос на 24,83 копейки - до 71,5973 рубля, курс доллара уменьшился на 22 копейки, до 62,9095 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро вырос

Газета.Ru07:31

Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубля

РИА Новости07:25

Центробанк снизил официальный курс доллара на вторник до 62,9 рубля

DP.RU07:12

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 июня в размере 62,9095 руб

Финмаркет07:12

Центробанк понизил курс доллара и повысил курс евро

News.ru07:07

Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро подорожал на 25 копеек

Банки.ру06:58

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,91 рубля

ПРАЙМ06:56
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В городе Тайшете в Иркутской области в подъезде одного из домов нашли двухмесячную девочку. Ребенка обнаружила местная жительница.
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ПЦУ лишила Филарета канонических прав

«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», – сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.
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Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными

Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.
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Пелагея показала редкие фото с двухлетней дочерью

Тридцатидвухлетняя певица Пелагея впервые за долгое время поделилась в своем Instagram фотографиями двухлетней дочери Таисии.
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Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
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На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
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Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
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Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

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Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане планируют снести

Итальянские футбольные клубы «Интер» и «Милан» подтвердили слухи о намерении сноса своего домашнего стадиона «Сан-Сиро».
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Текслер попросил на выход мэра Челябинска

Как отметил политолог Алёксандр Мельников, после смены главы региона вопрос состоится ли отставка Владимира Елистратова с поста мэра Челябинска по сути не стоял.
Обновлено в 07:41
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Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
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Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию

Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
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Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
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Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления

Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Кино

Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали свой любимый фильм Marvel

Джилленхол в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» сыграл роль главного злодея Мистеро. Мировая премьера картины запланирована на 28 июня.
Обновлено в 08:20
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Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17

Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
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Росконтроль назвал лучшие сардельки

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Наталья Штурм едва не погибла во Франции

Штурм не волновалась за предстоящее возвращение из Сен-Тропе. Но пока отдыхающие сидели в ресторане, начался сильный шторм.
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Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
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Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»

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«Нафтогаз» отказался оказывать помощь «Укртрансгазу»

Компания «Нафтогаз» больше не будут оказывать помощь газовому оператору, компании «Укртрансгаз», заявили 24 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
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В отношении энгельсского полицейского возбудили третье уголовное дело

В Энгельсе в отношении бывшего сотрудника полиции, который подозревался в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотиков, возбуждено новое уголовное дело - по факту фальсификации доказательств, сообщает саратовское СУ СК.
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Божович доволен календарем «Крыльев Советов» на старте сезона

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед началом австрийского сбора оценил календарь предстоящего сезона и рассказал о перспективной молодежи.
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В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
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Глушаков ищет новый клуб через Instagram

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В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году

Власти Ирландии намерены к 2030 году полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.
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Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
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