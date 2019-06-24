Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 71,6 рубляРИА Новости 07:25
Официальный курс евро на вторник вырос на 24,83 копейки - до 71,5973 рубля, курс доллара уменьшился на 22 копейки, до 62,9095 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:33, Вашингтон
Происшествия
Младенца нашли в подъезде дома в Тайшете Иркутской области
В городе Тайшете в Иркутской области в подъезде одного из домов нашли двухмесячную девочку. Ребенка обнаружила местная жительница.
Обновлено в 07:47
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», – сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.
Обновлено в 08:02
Политика
Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными
Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.
Обновлено в 06:04
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Пелагея показала редкие фото с двухлетней дочерью
Тридцатидвухлетняя певица Пелагея впервые за долгое время поделилась в своем Instagram фотографиями двухлетней дочери Таисии.
Обновлено в 08:19
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Футбол
Футбольный стадион «Сан-Сиро» в Милане планируют снести
Итальянские футбольные клубы «Интер» и «Милан» подтвердили слухи о намерении сноса своего домашнего стадиона «Сан-Сиро».
Обновлено в 07:21
Политика
Текслер попросил на выход мэра Челябинска
Как отметил политолог Алёксандр Мельников, после смены главы региона вопрос состоится ли отставка Владимира Елистратова с поста мэра Челябинска по сути не стоял.
Обновлено в 07:41
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Кино
Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали свой любимый фильм Marvel
Джилленхол в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» сыграл роль главного злодея Мистеро. Мировая премьера картины запланирована на 28 июня.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17
Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Общество
Росконтроль назвал лучшие сардельки
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Наталья Штурм едва не погибла во Франции
Штурм не волновалась за предстоящее возвращение из Сен-Тропе. Но пока отдыхающие сидели в ресторане, начался сильный шторм.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»
Обновлено в 06:29
Энергетика
«Нафтогаз» отказался оказывать помощь «Укртрансгазу»
Компания «Нафтогаз» больше не будут оказывать помощь газовому оператору, компании «Укртрансгаз», заявили 24 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 07:09
Происшествия
В отношении энгельсского полицейского возбудили третье уголовное дело
В Энгельсе в отношении бывшего сотрудника полиции, который подозревался в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотиков, возбуждено новое уголовное дело - по факту фальсификации доказательств, сообщает саратовское СУ СК.
Обновлено в 07:53
Футбол
Божович доволен календарем «Крыльев Советов» на старте сезона
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед началом австрийского сбора оценил календарь предстоящего сезона и рассказал о перспективной молодежи.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Футбол
Глушаков ищет новый клуб через Instagram
Экс-футболист московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в Instagram пост о поиске новой работы.
Обновлено в 07:20
Авто
В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году
Власти Ирландии намерены к 2030 году полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.
Обновлено в 00:58
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03